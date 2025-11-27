Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bib Gourmand de Castellón: los restaurantes de la guía Michelin más asequibles

Siete establecimientos mantienen esta distinción en la provincia, tras sumarse uno nuevo en Castelló

Beatriz Villalba y Pedro Salas posan frente a la fachada de Arre, en la calle Antonio Maura de Castelló.

Beatriz Villalba y Pedro Salas posan frente a la fachada de Arre, en la calle Antonio Maura de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

La distinción Bib Gourmand de la guía Michelin destaca, desde el 1997, a los restaurantes de todo el mundo que ofrecen una comida excepcional a un precio excelente con el objetivo de ayudar a los comensales a descubrir cocinas memorables adaptadas a cada ocasión y presupuesto.

La provincia de Castellón cuenta con siete establecimientos que atesoran esta distición tras sumarse uno nuevo, este mismo año, ubicado en la capital de la Plana. El galardón supone, a veces, una antesala a recibir la popular estrella, de las que Castellón reúne un total de cinco.

La última incorporación

En concreto, el último restaurante en entrar al listado de los Bib Gorumand ha sido Arre, ubicado en pleno centro de Castelló. Lo hace tras haber sido incluido en el apartado de establecimientos recomendados el pasado mes de junio. “Arre era una idea en la que creíamos con fuerza. Nos costó mucho hacerla realidad, pero gracias a la garra de todo un equipo que creyó en nosotros, hemos llegado donde estamos y no podemos estar más orgullosos”, manifiesta Beatriz Villalba, quien está al frente de la sala y es propietaria del establecimiento junto a Pedro Salas, chef del restaurante.

“Cuando abrimos Arre quisimos crear un restaurante donde se comiese muy bien, pero que no fuese elitista. Por eso, este reconocimiento es el que mejor representa nuestra filosofía y nuestra forma de entender la cocina”, considera Salas.

La capital de la Plana alcanza así los tres establecimientos Bib Gourmand, pues Arre se suma a Le Bistrot Gastronómico e Izakaya Tasca Japonesa. En el conjunto de la provincia, sin embargo, el total se eleva a siete.

La capital de la comarca de Els Ports, Morella, atesora otros dos restaurantes con esta distinción, que son Daluan y Mesón del Pastor. Completan el listado de los establecimientos con la mejor cocina a un buen precio Pau, en Benicarló, y la Farola, en Altura.

Noticias relacionadas y más

Restaurantes Bib Gourmand en Castellón

  • Arre (Castelló)
  • Le Bistrot Gastronómico (Castelló)
  • Izakaya Tasca Japonesa (Castelló
  • Daluan (Morella)
  • Mesón del Pastor (Morella)
  • Pau (Benicarló)
  • La Farola (Altura)

