Diputación refuerza su apuesta por el turismo: suma un presupuesto de 8,76 millones para 2026

La Diputación refuerza su apuesta por hacer de la provincia de Castellón un destino turístico de excelencia los 365 días del año con un presupuesto de 8,76 millones de euros para el 2026.

El Patronato Provincial de Turismo ha aprobado esta semana las cuentas del organismo para seguir potenciando el turismo todo el año en los 135 municipios y que continúan apostando por Castellón Cycling, Castelló Ruta de Sabor, Castellón Sénior, Castellón Tierra de Festivales y para el fortalecimiento turístico de los municipios. Las cuentas se han aprobado con el apoyo de todo el sector y de los grupos políticos excepto la abstención de PSOE.

“El turismo es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y progreso de nuestra tierra y, por ello, desde el Patronato Provincial hemos elaborado un presupuesto que atiende las demandas del sector y con el que queremos seguir posicionando a Castellón como destino turístico los 365 días del año”, ha expresado el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

Los festivales, uno de los ejes de la promoción turística. / Toni Losas

Más dinero para los municipios

El vicepresidente provincial ha destacado el fuerte respaldo a los municipios “y lo demostramos con que en la presente legislatura ya hemos incrementado un 75,3% el presupuesto destinado al fortalecimiento turístico de los municipios”. En cifras, el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo en 2023 destinado al fortalecimiento turístico de los municipios fue de 1.810.770 euros, mientras que para el próximo ejercicio, la inversión asciende a 3.174.446 euros.

El Patronato Provincial de Turismo muestra una destacada sensibilidad hacia los municipios de la provincia. Ello se refleja en el que el presupuesto para el 2026 nacerá con una partida de 931.000 euros para el Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos, reforzando así la apuesta de la Diputación de Castellón por contribuir a que la provincia sea referente en turismo de calidad y generación de oportunidades para dinamizar el territorio. El Fondo de Cooperación Municipal para municipios turísticos de la Comunitat Valenciana es una línea específica de ayuda destinada a colaborar con los municipios en la prestación de servicios a los turistas. El objetivo principal del fondo es apoyar a los municipios turísticos en la mejora y ampliación de sus servicios turísticos, así como en la gestión de los recursos generados por el turismo.

Eventos gastronómicos para captar visitas a los municipios. / Mediterraneo

Apostar por los ejes estratégicos

Además de ello, el presupuesto para 2026 del Patronato Provincial de Turismo también contempla un aumento del importe de las lineas de subvenciones dirigidas a ayuntamientos, entre las que se incluyen la línea dirigida a fiestas declaradas de interés turístico (140.000 euros), para contratación de personal para las oficinas de turismo (760.000 euros), para eventos gastronómicos (170.000 euros) y para la producción de material promocional online y offline (110.000 euros).

Asimismo, se mantienen las líneas de subvenciones dirigidas a entidades supramunicipales para proyectos turísticos. Al respecto, el vicepresidente Andrés Martínez resalta que “nuestra apuesta por nuestros municipios se refleja en que la inversión destinada a eventos gastronómicos, a las fiestas de interés turísticos o para la contratación de informadores turísticos, todas ellas que se han visto incrementadas, mínimo, un 100% respecto al 2023”.

Siguiendo con el conjunto del presupuesto del Patronato Provincial de Turismo, Andrés Martínez ha explicado que “las cuentas mantienen el carácter continuista respecto a los años anteriores” y, en ese sentido, además del turismo de sol y playa, desde el Patronato Provincial de Turismo van a continuar apostando como ejes estratégicos por los festivales de música, Castellón Sénior, Castelló Ruta de Sabor y Castellón Cycling.

Imagen del Rototom Sunsplash, en Benicàssim. / Toni Losas

Festivales de Música

Los festivales de música continúan siendo uno de los ejes a destacar para reforzar la desestacionalización. Esa apuesta se traduce en un incremento del 8,70% del presupuesto destinado al patrocinio para los grandes festivales de música, alcanzado los 750.000 euros; mientras que para los ciclos de música de menos envergadura el Patronato también incrementa el presupuesto, en este caso un 23,53%, pasando de 425.000 euros en 2025 a 525.000 euros para el próximo año.

Los viajes de Castellón Sénior, un éxito. / Manolo Nebot

Castellón Sénior

El programa de vacaciones Castellón Sénior también es una apuesta firme y decidida de la Diputación de Castellón por desestacionalizar el turismo, además de potenciar el envejecimiento activo de las personas mayores y contribuir al mantenimiento de la actividad del sector hotelero y de la restauración durante todo el año. Al respecto, el presupuesto asignado a este programa de vacaciones para mayores de 55 años residentes de la provincia asciende a 1,5 millones de euros.

Productos 'made in Castellón' en Ruta de Sabor. / Mediterraneo

Castellón Ruta de Sabor

Promocionar Castellón como la mejor despensa del Mediterráneo y apoyar al sector primario, a la agricultura y ganadería, y a todos los sectores de la hostelería que ponen en valor la cocina castellonense sigue siendo uno de los retos marcados en la hoja de ruta del Patronato Provincial de Turismo. En ese sentido, el presupuesto para el 2026 refleja el apoyo de la institución provincial a seguir fortaleciendo y consolidando el club de producto Castelló Ruta de Sabor; una marca que ya ha alcanzado los 504 miembros, de los cuales 341 son entidades y empresas turísticas y 136 son empresas del sector primario.

Es de destacar que el presupuesto 2026 incluye una partida de 210.000 euros para desarrollar eventos gastronómicos; 146.470 euros para el patrocinio de cocineros; 215.000 euros para la estrategia del producto turístico Castelló Ruta de Sabor. En materia gastronómica, el presupuesto también incluye 170.000 euros para la convocatoria de subvenciones dirigida a ayuntamientos para el desarrollo de eventos gastronómicos.

Castellon Cycling, una aventura en bicicleta por los parajes de Castellón. / Mediterraneo

Castellón Cycling

Con el objetivo de reforzar su apuesta por Castellón Cycling y poner en valor los espacios naturales y singulares de la provincia ligados a la promoción del cicloturismo como actividad económica, sostenible y turística, desde la institución provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo, se van a seguir impulsando este club de producto con el fin puesto en hacer de Castellón una provincia para descubrir, disfrutar y sentir a dos ruedas.

El vicepresidente provincial también ha destacado que desde el Patronato Provincial de Turismo seguirán promocionando la provincia de Castellón más allá de nuestras fronteras y, en ese sentido, se va a seguir reforzando la promoción en países en el extranjero donde hay conexiones aéreas desde el aeropuerto de Castellón y se potenciarán acciones como ‘workshop’ y ‘famtrip’.

En su conjunto el presupuesto para el 2026 del Patronato Provincial de Turismo refuerza los ejes estratégicos en materia turística para seguir mostrando que Castellón es una provincia infinitamente única. “Cada euro invertido en materia turística está destinado a fortalecer la economía y generar empleo en la provincia y, sobre todo, posicionar a Castellón como un referente turístico internacional”, ha añadido el vicepresidente Andrés Martínez.