El ERE de Telefónica impactará de lleno en Castellón: ¿A cuántos trabajadores afectará?

Telefónica ha desvelado en los últimos días la magnitud del recorte de plantilla que prepara en España y los despidos también afectarán a Castellón. La dirección de la compañía ya ha trasladado a los sindicatos con representación en el grupo (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) que los ERE que pretende aplicar en siete de sus filiales españolas buscan la salida de hasta 6.088 empleados, más de un tercio de la plantilla de las sociedades afectadas (un 35,3%). Y en el caso de la provincia la tijera se notará más: la empresa prevé prescindir del 40% de la plantilla, es decir, unos 25 de sus 66 profesionales, según las primeras estimaciones que maneja UGT.

La mayor parte de los profesionales que la teleco tiene en Castellón pertecenen a Telefónica España, un grupo que tiene su sede en la avenida Gran Vía Tárrega Monteblanco de la capital. «Quedan algunos trabajadores en Segorbe y en Vinaròs, pero la inmensa mayoría estamos en la capital», explica Víctor Lázaro, presidente del comité de Empresa de Telefónica en Castellón y representante del sindicato UGT. Hace unos años, la plantilla (que se dedica fundamentalmente a labores técnicasy comerciales) era el doble e incluso el triple. «La cifra de trabajadores ha adelgazado mucho. Ha ocurrido en la provincia y también en el conjunto del país», añade.

En Telefónica Castellón el ERE anunciado por la empresa se vive con inquietud. «Somos una plantilla veterana, con mucho años en la compañía y, como es lógico, estamos intranquilos. Nuestra prioridad es salvaguardar el empleo», apunta Lázaro. UGT ha asegurado que en la negociación que se abre ahora confían en conseguir dos grandes demandas: salidas voluntarias y garantía de prejubilaciones en condiciones similares a las de 2024, cuando la compañía puso en marcha otro ERE que afectó a 3.420 trabajadores.

Plan para ahorar costes

Este nuevo ERE en Telefónica, que en el conjunto de la Comunitat afectará a 270 de los 750 profesionales, el 35% de a plantilla, se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de este mes y que contempla unos ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030, una cifra en las que se incluyen partidas ligadas a personal.

El objetivo de Telefónica es cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de fin de año y cargar en las cuentas de este ejercicio el coste milmillonario que tendrá el proceso de despido colectivo. Los plazos son muy ajustados. Una vez formadas las mesas de negociación de los ERE, ambas partes dispondrán de un mes para pactar los términos del ajuste de plantilla.