Europa prepara otro golpe a la pesca de Castellón: plantea un recorte del 65% para 2026

Los pescadores de arrastre Castellón acaban de ganar una batalla, pero podrían estar a punto de perder la guerra. Apenas unos días después de que el Ministerio de Agricultura anunciara la asignación de 13 días de pesca extra para este año con el objetivo de garantizar el suministro en Navidad, la Comisión Europea acaba de hacer pública su propuesta para el 2026. Y de nuevo todo son malas noticias. Bruselas plantea una nueva rebaja del 65% de los días de pesca para 2026, lo que de llevarse finalmente a cabo implicaría un mazazo definitivo para un sector que lleva años sufriendo recorte tras recorte.

El ejecutivo comunitario ha hecho pública su propuesta de días de pesca en el Mediterráneo para el 2026 y en el documento se recoge un recorte del 65%. Así, la reducción implicaría pasar de los actuales 27 días base a 9. Sin embargo, la Comisión deja claro que el sector podrá salir a la mar más días si compensa el impacto de la actividad mediante medidas de sostenibilidad.

La propuesta de la Comisión debe ser ahora debatida y analizada en la reunión que mantendrán los días 11 y 12 de diciembre los ministros de Agricultura y Pesca de la UE. La propuesta del ministro Luis Planas, tal y como anunció hace unos días, pasa por conseguir cuantos más días sea posible en la negociación. "Estamos esperando el informe del Comité Científico sobre la Comisión de Pesca del Mediterráneo, que es complementario del (informe del) Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf), y en base a los dos informes tenemos ya una buena base argumental para reclamar de la Comisión la autorización de más días (de pesca)", expuso el ministro hace una semana.

Medidas compensatorias

Hace justo un año, y tras semanas de tiras y aflojas, Bruselas asignó 27 días a la pesca de arrastre en el Mediterráneo argumentando que era necesaria una reducción de la actividad para revertir deterioro medioambiental. No obstante, y ante la presión del sector y de algunos países como España, aceptó introducir una serie de medidas de compensación para que los pescadores pudiesen salir más días, hasta 130. Entre estas medidas, destacan la ampliación del tamaño de las mallas y cambios en las puertas de arrastre.