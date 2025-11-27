La hostelería de Castellón vuelve a sufrir completar plantillas en Navidad: "Cada año va a peor"

Pocas épocas del año están tan marcadas por las tradiciones como las fiestas navideñas. Es habitual ver la repetición de costumbres a la hora de celebrar estas fechas, como también se ha convertido en tradición la dificultad de determinadas empresas de Castellón para reforzar sus plantillas. Es el caso de la hostelería, que una vez más tiene problemas para atender la demanda de clientes.

Una necesidad que ya comienza en las semanas previas, con las comidas y cenas de empresa. José Luis Selma, de Victoria Eventos, en Almassora, comenta que la necesidad de contratar a gente en este periodo "va cada vez a peor, porque hay muchos que directamente se niegan a trabajar estos días, lo que se une a una peor formación". Reconoce que servir mesas en momentos de reunión familiar "es muy sacrificado", pero recuerda que en el sector "se paga por lo general el doble o incluso el triple para tener al personal suficiente".

Falta de personal pese al aumento de reservas

Silvia Franch, del grupo Brisamar, añade que cada vez hay una mayor tendencia a celebrar estos días en un restaurante. "No podemos coger todas las plazas que nos piden, aunque tengamos espacio disponible, porque no hay suficientes trabajadores, tanto en sala como en cocina o de limpieza". En el caso de su empresa, que lleva salones en Betxí y el restaurante del Real Club Náutico de Castelló, "siempre acaba faltando gente, y toca tirar de empresas de trabajo temporal".

Uno de los momentos clave es el 31 de diciembre. Franch detalla que en su grupo "tenemos al personal repartido entre diferentes turnos, porque también hacemos comida y Tardevieja en Betxí, lo que va seguido de la Nochevieja en nuestros diferentes espacios, e incluso un catering en Sant Joan de Moró". Una jornada complicada de cuadrar, a pesar de que podrían coger a muchos más clientes de los que recibirán en ese día.

Un convenio recién estrenado en plena campaña

Desde la patronal de la hostelería de Castellón, Ashotur, también tienen detectada esta situación. El vicepresidente ejecutivo de esta entidad, Luis Martí, comenta que los restaurantes "cuentan con unas plantillas fijas, pero los extras son difíciles de encontrar" para estos momentos de mayor actividad en el sector. Una situación que, reconoce, es "muy difícil, porque se trata de trabajar tan solo unos días, y además en Navidad; no es solo una cuestión de dinero".

Por parte de la federación de Servicios de UGT en Castellón, Merche Barba, recuerda que estas "son las primeras navidades en las que se aplica el nuevo convenio de la hostelería en la provincia, y creo que las empresas que mejor lo apliquen notarán menos problemas". El pasado verano se alcanzó la firma entre los sindicatos UGT y CCOO y las patronales del sector, Ashotur y Hosbec. Justo en estas fechas se termina el plazo de adaptación de las condiciones tras la publicación del convenio en el Boletín Oficial de la Provincia. "Ahora está la misión de que los acuerdos se cumplan".

Formación y mano de obra, el gran cuello de botella

Además de este aspecto, hay otras posibles soluciones a la falta de efectivos para trabajar en estos días señalados. Para José Luis Selma, "hay que reforzar la formación, y que hay estudiantes que pueden ver estas fechas como una oportunidad para conseguir un dinero extra". Por otro lado, menciona que los profesionales nacionales "son los más reacios a trabajar en estos días, lo que se compensa en parte con la gente llegada desde otros países". El resultado es que muchos negocios no pueden aprovechar toda la demanda, aun teniendo espacio disponible.

Preocupación por el absentismo

La patronal hotelera de la Comunitat, Hosbec, presentó los resultados de un estudio de Umivale y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, referido al absentismo en la hostelería. La ausencia al trabajo por incapacidades temporales se ha disparado, y en la hostelería de Castellón llega al 5,32%. Una cifra ligeramente por debajo de la media nacional, del 5,58%. En los últimos años se han mantenido estables las bajas por cirugías, accidentes, procesos oncológicos o cardiacos. En cambio, se han duplicado las patologías de salud mental. Además, detectan que solo un 16% de empleados acumula el 70% de los partes de baja.