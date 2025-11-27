PortCastelló afianza sus tráficos en granel sólido y se posiciona en el tercer puesto del sistema portuario

PortCastelló consolida su posición como tercer puerto de España en granel sólido y registra un crecimiento del 3,2% en este tipo de tráficos durante los diez primeros meses del año, una evolución que contrasta con el descenso del 4,5 % en el conjunto del sistema portuario español.

Este aumento en sólidos, según el recinto, se apoya en un modelo operativo cada vez más limpio, seguro y respetuoso con el entorno, fruto de la apuesta del puerto y de las terminales concesionarias por incorporar nuevas tecnologías ambientales, sistemas de contención de partículas y mejoras continuas en la manipulación de estas mercancías.

Entre las medidas implantadas destacan el uso de almacenes cerrados o semicerrados, la obligatoriedad de toldar los camiones para evitar dispersión de polvo y la instalación de lavarruedas en los accesos para minimizar emisiones fuera de las zonas portuarias. Estas medidas representan un paso más en la estrategia de PortCastelló por consolidarse como un puerto de referencia en el manejo responsable de graneles sólidos.

Otros tipos también al alza

El avance en granel sólido en PortCastelló viene acompañado de un crecimiento notable en el resto de tráficos. La mercancía general en contenedor aumenta un 8% y destaca especialmente el crecimiento en tráfico de contenedores del 22,5 %.

Ese dato supone crecer diez veces por encima del sistema portuario español, que apenas avanza un 2,4%. Un dato que sitúa al puerto de Castellón como uno de los nodos logísticos del Mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que estos resultados “demuestran que hemos logrado un equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad” y ha destacado el esfuerzo de las terminales y operadores por incorporar mejoras ambientales. “La manipulación de graneles en Castellón es cada vez más limpia y eficiente, gracias a la inversión en infraestructura y a la profesionalidad del sector, porque queremos ser el mejor aliado de nuestro entorno, y porque queremos crecer, pero hacerlo de forma sostenible y respetuosa”.

Ibáñez ha subrayado que “el puerto está en plena transformación: modernizamos infraestructuras, reforzamos la competitividad con acuerdos históricos, ampliamos nuestra oferta para las navieras y avanzamos con determinación hacia un modelo más sostenible”. “Todo ese esfuerzo explica que hoy PortCastelló crezca muy por encima del sistema portuario español”, ha señalado.