De la defensa del desarrollo de la provincia al 'fake': las reacciones desde Castellón a la investidura de Pérez Llorca

La investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat suscita, una vez más, reacciones opuestas entre las diferentes formaciones políticas de Castellón. El PP defiende que su llegada garantiza desarrollo para la provincia, mientras el PSPV habla de "investidura fake". Compromís le acusa de "vender sus principios a los ultras", mientras que Vox celebra sus intenciones "siempre y cuando mantenga sus demandas".

Marta Barrachina (PP): "Garantiza políticas que defienden el desarrollo de la provincia"

La presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, valora que la elección de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat «garantiza las políticas que defienden el desarrollo de la provincia y el bienestar de los castellonenses».

La líder del PP de la provincia de Castellón, quien asistió este jueves al pleno de investidura del president, destaca que el proyecto político de Juanfran Pérez Llorca, «es sinónimo de oportunidades y de calidad de vida para todos». «Juanfran Pérez Llorca ha ofrecido un Pacto de Les Corts que asegura la gobernabilidad y la estabilidad que necesita la Comunitat Valenciana», subraya Barrachina.

Además, la presidenta del PPCS pone en valor «el programa de Gobierno del nuevo president de la Generalitat». En este sentido, al dirigente de los populares castellonenses argumenta que «es amplio, está centrado en políticas de libertad, respeto a las tradiciones, impulso económico y social, rebajas fiscales, mejora de los servicios públicos, vivienda accesible y reivindicación de infraestructuras, agua y un sistema de financiación adecuado».

«El trabajo del Partido Popular y la política de la libertad que encarna el president Juanfran Pérez Llorca permitirán que sigamos transformando nuestra provincia y nuestra Comunitat Valenciana», subraya en este sentido Marta Barrachina después de la sesión de investidura celebrada en Les Corts Valencianes.

Samuel Falomir (PSPV): "Es una investidura ‘fake’ al igual que lo fue la dimisión de Mazón"

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón, Samuel Falomir, denuncia que «el Partido Popular ha consumado su rendición ante la extrema derecha» con la investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat, lo que considera fruto de un nuevo pacto «racista y negacionista» con Vox «que no cambia nada de fondo y que se limita a pasar de Mazón 1 a Mazón 2».

«Pérez Llorca no representa ninguna renovación, sino obediencia», considera Falomir, quien remarca que «si alguien piensa que quien fue la voz de Mazón en su desaparición durante la dana puede ser ahora la cara de una nueva etapa, se equivoca de pleno». El socialista asegura «esta es una investidura fake, igual que fue fake la dimisión de Mazón», y acusa al PP de haber preferido «unir su destino a Vox antes que devolver la voz al pueblo valenciano para que el nuevo president lo eligiera la ciudadanía en las urnas y no en un despacho de Madrid, como finalmente ha ocurrido».

«Lo han hecho pactando profundizar todavía más en el mismo proyecto negacionista, con los mismos socios y las mismas políticas que tanto daño han hecho a la Comunitat Valenciana», añade.

Para el líder socialista, «no puede aportar ninguna esperanza quien debe su silla al beneplácito de quienes niegan la violencia machista, el cambio climático o la historia democrática de este país», tal y como «ha quedado en evidencia en su discurso», lamenta Falomir.

David Guardiola (Compromís): "Es un president interino, dispuesto a vender sus principios a los ultras"

El diputado provincial y portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, cree que «Pérez Llorca, cómplice de Mazón y aspirante a heredero de transición, no venía a presentarse como president de los valencianos y valencianas, sino para pasar un examen ultra para ser investido y defender los intereses del PP, no de la ciudadanía».

«Esa es su prioridad, y no la gente», considera Guardiola, quien valora su discurso como «un ejercicio de genuflexión ante la ultraderecha», al «comprar todo el marco ideológico y falaz» respecto a cuestiones como la inmigración, los embalses, las nucleares o el pacto verde. «Ha sido, además, una intervención gris que ha olvidado los problemas de la ciudadanía y ha olvidado los problemas específicos de las comarcas de Castellón, añade.

Por ello, el representante de la coalición ve «más que negativas la expectativas de su mandato». «Un president interino y provisional, dispuesto a vender sus principios a los ultras para asumir la herencia del mentiroso de Mazón no está a la altura, por desgracia, de afrontar los problemas de los pueblos de Castellón ni de defender los intereses de su gente», concluye.

Llanos Massó (Vox): "Queremos ser noticia por el espíritu emprendedor, no por violaciones"

La presidenta de Vox en Castellón, Llanos Massó, valora «positivamente» las intenciones de Juanfran Pérez Llorca, «siempre y cuando mantenga las demandas» de la formación respecto a cuestiones como la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo, así como incrementar las rebajas fiscales o mantener el recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entre otras.

Massó celebra que Pérez Llorca «vaya en la misma línea» que Vox contra el «reparto de menores de ilegales» y que el PP «sea consciente del peligro que supone una inmigración ilegal masiva y descontrolada para los valencianos». «Queremos que la Comunidad Valenciana sea noticia por su espíritu emprendedor y por su capacidad de levantarse de la tragedia, no por violaciones, machetazos, saqueos y okupación de viviendas», asevera la líder de Vox.

Massó agradece a Pérez Llorca su «intención de apelar a la libertad para elegir el idioma en que queremos expresarnos» y reclama «mantener el recorte del 50% a la AVL y seguir avanzando en recortar un chiringuito que pagamos, no sólo con dinero, sino con nuestra libertad». Massó, a la vez, urge avanzar en la reconstrucción de Valencia tras la dana.