La refinería de bp en Castellón invierte más de 860 millones en la última década

La refinería de bp en Castellón ha realizado inversiones de más de 860 millones de euros en los últimos 10 años, consolidando así su papel como motor del desarrollo económico y social en Castellón.

Además, la refinería se mantiene como uno de los principales contribuyentes en el ámbito local, realizando aportaciones significativas al Ayuntamiento de Castelló, las cuales ascienden a alrededor de 4 millones de euros anuales y se materializan en impuestos municipales, tasas industriales y otros conceptos que refuerzan la capacidad de las administraciones para impulsar servicios y proyectos en beneficio de la comunidad.

El compromiso con el tejido empresarial también se refleja en las compras por un valor de unos 100 millones de euros realizadas en 2024 a más de 160 empresas que operan en el territorio y emplean mano de obra local, impulsando la actividad empresarial en la provincia y en la Comunitat Valenciana. "Nuestra prioridad es crear valor compartido con la comunidad. Somos parte esencial de la historia y del futuro de Castellón y seguiremos trabajando para contribuir al desarrollo económico, y social de la provincia", ha afirmado Francisco Quintana, director de la refinería.

Más de 500 empleos propios y 500 directos

La planta de bp destaca también como empleador de referencia en la Comunitat Valenciana, generando más de 500 empleos propios y más de 500 empleos directos, de los que un 94% son residentes en la provincia. Además, sostiene centenares de puestos indirectos que se extienden por el tejido empresarial del territorio, desde servicios y logística hasta mantenimiento y suministro de materiales.

También se ha posicionado como una referencia a la hora de ofrecer primeras oportunidades laborales, y de formación. Más de 1.000 estudiantes han realizado prácticas y becas en la refinería, y el 80% de los alumnos de FP Dual que se han formado en las instalaciones de la planta han pasado a formar parte de la plantilla.

Como parte de su compromiso continuado con el desarrollo social y sostenible de Castellón, bp impulsa cada año iniciativas que fortalecen el vínculo con su entorno más cercano, colaborando con instituciones educativas, cátedras universitarias, apoyando el deporte local a través de clubes y eventos emblemáticos como el maratón bp Castellón, y trabajando junto a ayuntamientos y organizaciones sociales en proyectos que generan impacto directo en la comunidad.