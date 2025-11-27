Sanitat recomienda usar mascarilla ante el posible repunte de infecciones

La Conselleria de Sanitat ha remitido a los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana una instrucción de la Dirección General de Salud Pública que establece la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias dependientes de la administración autonómica en determinados casos.

Lo hace como medida preventiva ante el posible repunte de infección por virus respiratorios aunque, según indica este jueves en un comunicado, la Comunitat Valenciana se encuentra actualmente en "situación de nivel bajo de epidemia" y la semana pasada alcanzó 787,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Personas sintomáticas y profesionales

La instrucción establece la recomendación del uso de mascarillas quirúrgicas por parte de personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos, profesionales que atienden casos sintomáticos así como todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, unidades de cuidados intensivos y similares, así como en las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

Asimismo, el documento añade que estas medidas podrán ampliarse a zonas donde se concentran pacientes y familiares si la dirección del centro así lo establece, de acuerdo con su evaluación de riesgo y según el plan de actuación de cada centro.

Por lo tanto, según las características y capacidad del centro, se aplicarán los circuitos internos de control de la transmisión de virus respiratorios, uso de mascarilla y medidas de continuidad asistencial, en base al criterio del Servicio de Medicina Preventiva.

Plan de contingencia

Estas medidas se encuentran recogidas en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRAs), que también ha sido remitido ya a todos los departamentos de salud.

En este plan se define una serie de estrategias para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante las epidemias estacionales de virus respiratorios, incluyendo las recomendaciones de Salud Pública, así como las medidas organizativas y operativas a nivel de Atención Primaria y Hospitalaria.

El objetivo principal de este plan es definir recomendaciones y actuaciones asociadas a escenarios de riesgo establecidos en función de los datos de transmisibilidad y de las características y capacidades operativas de los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud.

En el Plan de Contingencia también se establece que la vacunación frente a la gripe y/o IRAs continúa siendo “una piedra angular” para la prevención de las IRAs.

En este sentido, la Conselleria de Sanitat recuerda que los centros de salud vacunan frente a la gripe y covid-19 desde el pasado 3 de noviembre al conjunto de la población, tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña.

Además, señala que ha reforzado los circuitos de vacunación en todos los departamentos de salud y ha facilitado la cita por vía digital, mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria.

Asimismo, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita, y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.