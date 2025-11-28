La Audiencia ratifica la condena al sindicalista Amalio Palacios por coacciones a una trabajadora del Provincial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado la sentencia que condenaba al sindicalista de Comisiones Obreras (CCOO) Amalio Palacios por un delito leve de coacciones a una trabajadora del Hospital Provincial.

Esta nueva sentencia firme, según ha podido confirmar este diario, desestima el recurso de apelación que interpuso Palacios contra el fallo del Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, que consideraba a Palacios culpable y le hacía pagar una multa de 10 euros al día durante dos meses.

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar en junio del 2023, cuando Palacios se personó junto a otro sindicalista en el despacho de la entonces directora económica para pedir explicaciones sobre una acusación de la secretaria en comisión de selección de tribunales.

«Gritos e intimidación»

El fallo inicial considera que «el denunciado compelió a la denunciante a efectuar lo que no quiere, diciéndole que cesara a la secretaria amenazando con hacer todo lo posible por cesarla a ella si no atendía a su requerimiento y manteniéndose en el despacho de la denunciante contra su voluntad, diciendo que no lo abandonaría hasta que no hiciera lo que requería», lo que «sería enmarcable en el tipo delictivo de coacciones imputado, realizando tal actuación gritando e intimidando».

Se da la circunstancia de que, además de esta condena, existe otro procedimiento judicial abierto contra Palacios, surgido igualmente a raíz de denuncias de trabajadoras del Provincial. En este otro caso, el Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón le investiga por presuntos delitos de amenazas, según calificó este organismo en el momento de apertura de las diligencias.

Además, en octubre del 2024, el sindicalista de CCOO presentó su dimisión de la Comisión de Igualdad, tal y como venían reclamando desde otros sindicatos del centro, como CSIF, Satse o Sindicato Médico (CESM), ante las denuncias contra él presentadas por empleadas que llevaron también a que nueve integrantes de la comisión presentaran su dimisión. A ello se suma que Sindicato Médico llegó a demandar a Palacios por una presunta vulneración del derecho de representación y la libertad sindical.