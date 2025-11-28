Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castellón pide el embargo a Israel en la manifestación por Palestina

Banderas palestinas y proclamas en María Agustina para poner fin al genocidio

Vídeo: Castelló se manifiesta por Palestina

Toni Losas

Ramón Pérez

Castellón se ha movilizado este viernes para pedir «el embargo de armas integral y el cese total de las relaciones con Israel» con una concentración que llenó de banderas palestinas y proclamas contra el Estado hebreo la plaza María Agustina.

Una vez más, tras la multitudinaria manifestación del pasado mes de octubre, la capital alzó la voz por Palestina, reclamando «poner fin al horror del genocidio» y «no más niños muertos» cbn el territorio ocupado todavía pasto de la hambruna.

Castellón se moviliza por Palestina y el embargo a Israel

Castellón se moviliza por Palestina y el embargo a Israel / Manolo Nebot

Con banderas tricolores y los nombres de los niños asesinados por las tropas israelís, la ciudadanía de Castelló se ha concentrado, con un minuto de silencio, seguido de fuertes pitos y altas manifestaciones, para decir alto y claro 'Basta ya'.

