Castellón pide el embargo a Israel en la manifestación por Palestina
Banderas palestinas y proclamas en María Agustina para poner fin al genocidio
Castellón se ha movilizado este viernes para pedir «el embargo de armas integral y el cese total de las relaciones con Israel» con una concentración que llenó de banderas palestinas y proclamas contra el Estado hebreo la plaza María Agustina.
Una vez más, tras la multitudinaria manifestación del pasado mes de octubre, la capital alzó la voz por Palestina, reclamando «poner fin al horror del genocidio» y «no más niños muertos» cbn el territorio ocupado todavía pasto de la hambruna.
Con banderas tricolores y los nombres de los niños asesinados por las tropas israelís, la ciudadanía de Castelló se ha concentrado, con un minuto de silencio, seguido de fuertes pitos y altas manifestaciones, para decir alto y claro 'Basta ya'.
Suscríbete para seguir leyendo
- El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- ¿Cuáles son los tres templos del almuerzo en Castellón? Los premios Cacau d'Or dicen que…
- Un pueblo de Castellón registra temperaturas bajo cero y rachas de viento de más de 100 km/h