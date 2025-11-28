Castellón pide el embargo a Israel en la manifestación por Palestina

Castellón se ha movilizado este viernes para pedir «el embargo de armas integral y el cese total de las relaciones con Israel» con una concentración que llenó de banderas palestinas y proclamas contra el Estado hebreo la plaza María Agustina.

Una vez más, tras la multitudinaria manifestación del pasado mes de octubre, la capital alzó la voz por Palestina, reclamando «poner fin al horror del genocidio» y «no más niños muertos» cbn el territorio ocupado todavía pasto de la hambruna.

Castellón se moviliza por Palestina y el embargo a Israel / Manolo Nebot

Con banderas tricolores y los nombres de los niños asesinados por las tropas israelís, la ciudadanía de Castelló se ha concentrado, con un minuto de silencio, seguido de fuertes pitos y altas manifestaciones, para decir alto y claro 'Basta ya'.