El comercio de Castellón estira el Black Friday: las aperturas este domingo

El sector comercial de Castellón ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la temporada alta de ventas con un Black Friday que, cada año, se extiende en duración y que seguirá ofreciendo descuentos a los clientes a lo largo del fin de semana, pues incluso el domingo los grandes establecimientos levantarán sus persianas para la ocasión.

"No es una campaña tan fuerte como al principio, pero aún así la gente acude a los comercios y aprovecha para hacer compras, de cara a Navidad", valora la secretaria general de Confecomerç Castellón, Tere Esteve, quien sostiene que en el caso del pequeño comercio "este año se ha visto algo eclipasada por la cercanía a las iniciativas de bonos comerciales en Castelló o Vila-real".

Elevada afluencia

Aún así, tanto los locales del centro de los municipios castellonenses como las grandes superficies han registrado durante la jornada una elevada afluencia en busca de alguna oferta. Electrónica, moda o artículos de belleza como perfumes fueron algunos de los productos más demandados durante el Black Friday. "He venido a comprar una colonia que ya tengo localizada y controlo el precio", ha explicado Luisa, vecina de Benicàssim, quien como muchos consumidores revisa más ahora los precios antes de comprar durante la campaña promocional para asegurar que no se trata de un simple reclamo.

Los servicios, como los viajes, ganan cada año más tirón. De hecho, según la patronal hotelera Hosbec, las operaciones realizadas en este periodo promocional animan entre un 35 y un 50% las ventas en comparación con otra semana de noviembre. Muchas de las contrataciones, de hecho, se centran ya en la campaña del 2026, adelantando las estancias para periodos como la Semana Santa o verano. Los descuentos más habituales ofertados se sitúan en una franja del 20-25% sobre tarifa, aunque hay algunos programas de fidelidad que pueden incrementar esta rebaja hasta el 35-40%

Más jornadas

Pese a haber pasado el Black Firday, los descuentos seguirán aún. "La campaña del Black Friday se ha alargado y ya no es solo un día, sino que llega a durar semanas y hasta el domingo seguirá en muchos sitios", valora Esteve.

Aunque la apertura este domingo en los establecimientos de proximidad será más residual, las grandes superficies si que aprovecharán para seguir vendiendo. El centro comercial Salera y el hipermercado Alcampo, el parque comercial y de ocio Estepark o El Corte Inglés de Castelló abrirán sus puertas. También Carrefour tendrá operativos sus hipermercados de la provincia, al igual que ocurrirá con el centro de Leroy Merlin o el centro comercial Portal del Mediterráneo de Vinaròs, entre otros.