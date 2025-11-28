Fedetcas promueve territorios rurales y pesqueros innovadores y sostenibles

El presidente de la Federación para el Desarrollo Territorial de la Provincia de Castellón (Fedetcas), Domingo Giner, puso en valor la importancia del trabajo que se está realizando desde la federación para dinamizar la economía en el entorno rural, destacando «la necesidad de cubrir las exigencias que requiere el interior como es una mayor conectividad a internet, mejor asistencia sanitaria, así como el arraigo de los jóvenes al territorio rural», entre otros.

Ha sido este viernes, durante la Jornada de Innovación en el Mundo Rural que se ha llevado a cabo en el Museo de Bellas Artes, cuando el presidente de Fedetcas ha destacado que desde la federación se está facilitando «financiación y formación para retener todo el talento» que existe en el territorio entre administraciones, empresas y entidades financieras.

Al mismo tiempo, Giner ha detallado durante la jornada RuralTech: Innovar para Habitar la contribución a la conservación y fomento del patrimonio que desde los Grupos de Acción Local (GAL) y los Grupos de Acción Pesquero (GALP) realizan como centros receptores, con el objetivo de dinamizar y racionalizar el desarrollo integral rural.

Más opiniones

Giner ha estado acompañado por el Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina; y la vicepresidenta de la Diputación de Castelló, María Ángeles Pallarés. Barrachina ha recordado que su Conselleria ha destinado 22,2 millones de euros a través de los fondos Leader para impulsar iniciativas orientadas a reforzar la competitividad en el medio rural y ha explicado que estas ayudas son «fundamentales para reforzar el desarrollo económico y social del medio rural». «Queremos que nuestros municipios cuenten con proyectos que fomenten el empleo, la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social», ha dicho.

Mari Ángeles Pallarés, Domingo Giner y Miguel Barrachina, en la jornada. / Mediterráneo

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación ha ensalzado la puesta en marcha del primer Centro de Innovación Territorial en la provincia como clave para garantizar el desarrollo rural: «Queremos pueblos que no solo sobrevivan, sino que lideren cambios, generen riqueza y atraigan vida».

Tampoco se han perdido la jornada el presidente de la Asociación Española de Biogás (Aebig), Luis Puchades; el presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz; el director regional Mediterráneo de Statkraft España, Guillermo Roth; el ingeniero de montes y miembro de Amufor, Fenando J. Pradells; la subdirección del Medio Rural, Agricultura Ecológica y Calidad de GVA, con Juan Manuel Moliner y Elías Isaach; la subdirección general de Pesca de GVA con Francisco Beltrán, y representantes de las compañías Inelcom, Telefónica, Iberdrola, Naturgy / Nedgia y Nealis (Grupo Gimeno).