La UJI lanza un nuevo doble grado el curso que viene: une Videojuegos y Comunicación Audiovisual

La UJI amplía su oferta para el curso que viene y lo hace, según marca las líneas de gobierno lanzadas por la rectora, Eva Alcón, con un nuevo doble grado, nueva apuesta del campus de Riu Sec. El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes la implantación del doble grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Comunicación Audiovisual, que "responde a una necesidad formativa y a una demanda social ineludibles", según fuentes de la UJI.

Se suma a las dos sobles titulaciones ya en funcionamiento, Adem junto a Derecho, con una nota de corte de 10.564; y el doble Magisterio de Primaria y Secundaria, con un corte de 11,894 y una alta demanda por parte del estudiantado; y a otros dos ya anunciados por la Jaume I para el curso que viene, el de Criminología y Psicología y el Comunicación Audiovisual y Humanidades, aprobado en la pasada sesión del consejo de gobierno.

Consell de govern de la UJI. / Mediterraneo

Sólo cinco plazas

Con este doble grado, del cual se ofrecerán cinco plazas, se forja un perfil profesional con una visión completa del proceso creativo y su producción, desde la idea hasta la distribución y la comunicación, materializada en un dossier de proyectos híbridos.

Además, el doble grado responde a las demandas explícitas y actuales del mercado laboral y a las tendencias irreversibles de las industrias creativas del videojuego y del audiovisual, que ya no solo colaboran, sino que se fusionan, como demuestra la realidad diaria del sector.

Prueba de videojuegos entre el alumnado. / Espaitec

El nuevo perfil profesional "polivalente" que se crea con la nueva doble titulación de Videojuegos y Comunicación Audiovisual cubrirá roles emergentes, como por ejemplo el de guionista interactivo o diseñador ludo-narrativo; el de especialista en realidad virtual y realidad aumentada; o el de dirección creativa para proyectos transmedia.

Demanda en alza

A nivel académico, crea un itinerario formativo que va más allá de la simple suma de dos planes de estudio ya que mientras el grado en Videojuegos aporta la base tecnológica y el diseño de sistemas, el de Comunicación Audiovisual lo complementa con la sensibilidad artística, el dominio de la narrativa y la producción audiovisual.

“Se forja así un perfil profesional con una visión completa del proceso creativo, en el que el estudiantado desarrolla una visión integral de la producción, desde la idea hasta la distribución y la comunicación, materializada en un portfolio de proyectos híbridos”, apuntan desde la UJI, asegurando también que “desde una perspectiva social y profesional, la pertinencia de este doble grado se justifica por su capacidad para responder a las demandas explícitas y actuales del mercado laboral y a las tendencias irreversibles de las industrias creativas”, según fuentes de la UJI.