Tradición
Llega la Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor: fechas y actividades
El escaparate gastronómico de la Diputación Provincial instalado en la plaza Las Aulas de la capital acoge hasta el domingo los productos más típicos de esta época del año
La Diputación de Castellón reúne en la VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor los sabores más auténticos de la provincia. Este escaparate gastronómico de Castellón, instalado en la plaza Las Aulas de la capital, acoge hasta el domingo, los sabores más típicos de esta época del año en la provincia, como pueden ser el vino, con denominación de origen, los quesos artesanales, la miel de productores castellonenses, el aceite made in Castellón y los dulces más tradicionales de producción de kilómetro cero. Un punto de encuentro entre productores, visitantes y profesionales, un espacio para compartir historias y, por supuesto, los mejores sabores de la provincia .
El vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, ha visitado este viernes la muestra gastronómica en su apertura, explicando que la cita «promete conquistar todos los paladares con una amplia variedad de productos autóctonos que realzan la excelencia gastronómica de nuestra provincia».
Sabores de la tierra
«Queremos que la ciudadanía conozca, valore y apoye a quienes trabajan cada día para mantener vivos nuestros sabores y tradiciones. Y esta feria es el mejor escaparate, una cita imprescindible para saborear lo mejor de nuestra tierra», indicó Martínez.
El producto de proximidad no es solo calidad, también es identidad y economía y, a través de eventos gastronómicos como este, «desde la Diputación queremos poner en valor el esfuerzo de los productores castellonenses que hacen posible el sabor real de los ingredientes que nacen aquí, en nuestra tierra», subrayó el responsable del área turística.
Degustación y showcooking
Por lo que respecta a la programación, la feria contempla una agenda de actividades durante todo el fin de semana dirigida a dar a conocer la calidad y variedad de los productos de Castelló Ruta de Sabor.
Así, la agenda contempla presentaciones y degustaciones de productos y un showcooking que ofrecerá el Chef Bosquet este sábado a partir de las las 11.30 horas. Además, hay juegos XXL de madera y animación durante todo el horario de la feria, así como una zona infantil, para los más pequeños.
Los horarios
El escaparate gastronómico ha abierto hoy sus puertas en un horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas. Mismo horario que se mantendrá para el sábado, mientras que el domingo el horario será de 11.00 a 15.00 horas.
El vicepresidente provincial animó a visitar la Feria de Navidad y «disfrutar de esta cita gastronómica que brinda la oportunidad de probar, comprar y comprender los matices que hacen que nuestros productos sean únicos», dijo.
