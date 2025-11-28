Renfe recupera los trenes entre Alcalà y Vinaròs y pone fin al transporte alternativo en autobús
Los usuarios 'respiran' tras semanas de trasbordo y retrasos por las deficiencias causadas por el temporal Alice el pasado 12 de octubre
Renfe recupera a partir del lunes el servicio íntegro por ferrocarril de trenes de Media Distancia entre Castelló y Vinaròs. Este servicio, debido a una avería en la infraestructura causada por el temporal Alice del pasado 12 de octubre, se presta actualmente en autobús entre las estaciones de Alcalà de Xivert y Vinaròs.
La incidencia tuvo lugar el domingo 12 de otubre a las 10.35 horas, cuando un árbol se desplomó sobre la caseta de señales en la estación de Benicarlò-Peñíscola, lo que obligó a circular con limitaciones de velocidad y condiciones especiales durante la jornada.
Plan alternativo
Posteriormente, Renfe estableció un Plan Alternativo por carretera, entre Alcalà de Xivert y Vinaròs, para poder garantizar la movilidad de los viajeros de los 24 servicios de Media Distancia diarios, 12 por sentido, que circulan entre Castelló y Vinaròs y entre València, Tortosa y Barcelona, que causó mucho malestar entre los usuarios, a veces sin plazas suficientes en los convoyes por carretera.
Recuperación horarios Línea C6 València-Castellò
Una vez finalizado el Plan Alternativo, que conlleva la realización de transbordos tren-autobús, los trenes de la línea C6 de Cercanías València-Castelló recuperarán, el 1 de diciembre, los horarios establecidos con anterioridad al temporal Alice, al no ser necesario ajustar los tiempos para la realización de los transbordos.
