Riesgo de nevadas en Castellón este fin de semana

La brusca bajada de las temperaturas que ha registrado Castellón durante los últimos días va a tener continuidad este fin de semana. Es por ello que la posible aparición de la lluvia puede hacer que algunos puntos de la provincia se tiñan de blanco.

Así lo ha establecido la Conselleria de Emergencias e Interior, que ha puesto en marcha un dispositivo de prevención frente al riesgo de nevadas en la Comunitat Valenciana para coordinar los recursos destinados a minimizar los efectos de la climatología adversa durante el periodo invernal.

En concreto, la previsión indica que este episodio puede afectar a las localidades que se sitúan por encima de los 800 metros de altitud, que en Castellón son 42.

¿Cuándo puede nevar?

Atendiendo a los modelos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el sábado será un día de temperaturas suaves, aunque el frío continuará durante la noche.

Será el domingo, sobre todo durante la mañana, cuando hay mayor probabilidad de lluvia en gran parte de la provincia, que el frío puede convertir en nieve en el interior. Es en el tramo horario entre las 6.00 y las 12.00 horas cuando hay mayor riesgo, ya que en Els Ports y en el entorno del Penyagolosa las probabilidades de precipitaciones alcanzan el 90%.

Probabilidad de lluvias en Castellón el domingo, entre las 6.00 y las 12.00 horas. / Aemet

Recomendaciones

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior han emitido una serie de recomendaciones ante un episodio de este tipo:

Comprobar el funcionamiento de la calefacción, chimeneas y estufas .

. Revisar cerramientos y estado de tejados bajantes.

y estado de tejados bajantes. Contar con sistemas alternativos de calefacción ante la posibilidad de cortes eléctricos.

ante la posibilidad de cortes eléctricos. Disponer de cadenas para el vehículo y preparar un kit de emergencia para al menos siete días. Se aconseja que este kit incluya el botiquín familiar de primeros auxilios con medicinas esenciales, además de agua, alimentos no perecederos, dispositivos para cocinar no eléctricos, productos de higiene, linternas, velas, radio, pilas de repuesto, baterías y cargadores y batería para el móvil, cerillas o mecheros y dinero en efectivo.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: