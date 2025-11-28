Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán

Maestros, catedráticos de la universidad, médicos, enfermeros, celadores, conserjes, administrativos, inspectores, recepcionistas, bomberos, policías, tramitadores procesales... el ejército de trabajadores públicos es de lo más heterogéneo. Pero los algo más de 33.000 profesionales que en la provincia trabajan para la administración tienen una cosa en común y afecta directamente a su bolsillo: su salario subirá hasta un 11,4% en los próximos cuatro años.

El acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno y los sindicatos tras varios meses de conversaciones supone un incremento del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028. Un alza que este colectivo, integrado en España por más de 3,5 millones de profesionales, empezará a notar desde ya. De hecho, la subida de este año, del 2,5%, se abonará en diciembre con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

En Castellón, el alza en las retribuciones favorece a los 22.267 trabajadores cuya nómina depende de la Generalitat (personal sanitario, docentes...), a los 8.466 que prestan sus servicios en la administración local (ayuntamientos y Diputación, fundamentalmente) y a los 2.753 que trabajan para la administración del Estado (personal de los ministerios, la Subdelegación del Gobierno, policías...). En total, 33.487 profesionales, según los últimos datos del Ministerio de la Seguridad Social.

Extra en diciembre

Lo primero que van a notar todos estos profesionales es que el próximo mes de diciembre van a contar con un dinero extra. La subida del 2,5% para este año es retroactiva y eso implica que se va a compensar al trabajador por el tiempo pasado en el que ya debería haber cobrado ese aumento pero aún no lo ha percibido.

¿Y cómo se calcula ese incremento? La subida en la nómina de diciembre se calcula tomando como referencia el salario que tenían los funcionarios a 31 de diciembre de 2024 y se aplica la subida del 2,5% sobre cada mes en 14 pagas a un año completo. Un ejemplo. A un maestro de Primaria de Castellón que percibe un sueldo de 2.419 euros brutos al mes (incluye el salario base, el complemento específico y y el de destino) se le aplicaría un incremento del 2,5% en 14 pagas (contando las 2 extras). Tomando como ejemplo el total de retribuciones incrementables, el aumento sería de 60,4 euros al mes. Pero como hay que tener en cuenta las pagas extraordinarias (el alza del 2,5% se aplica a las 14 pagas correspondientes a 2025), el aumento anual equivale en este caso a 845,6 euros que se abonarán el próximo mes.

Para que los funcionarios puedan cobrar ya en diciembre el incremento acordado para este año el Gobierno debe mover ficha. Y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha ya anunciado que darán cumplimiento al acuerdo de manera inmediata. Para ello, el ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará un real decreto ley en los próximos días que le de margen para tramitar la actualización de nóminas y abonar ya en la paga de diciembre, como ha trasladado a los sindicatos, los atrasos relativos a 2025. Y es que desde principios de año que las nóminas en la Función Pública están congeladas.

Ese real decreto lo deberá convalidar al mes siguiente una mayoría de partidos en el Congreso o decaerá. Ya para el resto de compromisos la coalición deberá ser capaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) o reeditar la fórmula del real decreto ley y cuadrar posteriormente las partidas de gasto.

Recuperar poder adquisitivo

Para los sindicatos el pacto alcanzado con el Gobierno es «un gran acuerdo», con el que «no solamente ganan los empleados públicos», sino que también «gana la calidad de lo público, gana la ciudadanía y gana el país en general». UGT subraya que la subida salarial o garantiza el poder adquisitivo y en torno a un 2,9% de recuperación del poder adquisitivo perdido por los funcionarios.

CSIF, por su parte, explica que suscribe el acuerdo por responsabilidad, ya que entiende que es el mejor posible en las actuales circunstancias dada la inestabilidad política, el bloqueo presupuestario y las limitaciones de la UE.