Los TCAE van a la huelga en Castellón para exigir su cambio de categoría profesional

Los técnicos auxiliares de cuidados enfermeros (TCAE) desarrollan, durante este viernes, una huelga de 24 horas en la provincia de Castellón, dentro de la convocatoria nacional que desarrolla. Además, estos profesionales se han concentrado a las puertas del Hospital General para mostrar su apoyo a los compañeros que realizan servicios mínimos en esta jornada.

Desde la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1 han denunciado que "durante más de 30 años, los TCAE hemos sido víctimas del abandono institucional, incluidos los Ministerios de Sanidad y Educación, y la inacción de las administraciones públicas que nos mantienen en una situación laboral precaria", al mantenerse la categoría C2, en lugar de la C1 "en consonancia con nuestra titulación, funciones reales y que la ley reconoce".

Reconocimiento por ley

Esta organización ha recordado que "tanto el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) como el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI reconocen la clasificación profesional de los empleados públicos a la formación y funciones que desempeñan, en la que se especifica esta categoría superior para estos técnicos auxiliares".

Además, han apuntado que "somos los propios trabajadores TCAE a través de plataformas y agrupaciones de técnicos quienes, tras años de reuniones, movilizaciones, concentraciones, recogidas de firmas, envío de escritos a las administraciones competentes y promesas incumplidas, nos hemos visto obligados a dar un paso más".

Compromisos adquiridos

Esta huelga tiene como objetivo "exigir el reconocimiento profesional del colectivo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones competentes y el cumplimiento de la propia Ley EBEP y el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado por el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto a las organizaciones sindicales CC OO y UGT, en octubre de 2022".

También han añadido que esta huelga no es solo una reivindicación laboral, sino una llamada de atención sobre la falta de voluntad política para resolver una injusticia histórica que afecta a miles de profesionales que forman parte esencial del sistema sanitario".