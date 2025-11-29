El aeropuerto de Castellón prepara con el sector hotelero un chárter de 30 vuelos para trasladar hasta 2.700 eslovacos
La operativa contempla enlazar los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre de 2026
EP
El aeropuerto de Castellón tiene previsto acoger el próximo verano una operativa chárter, promovida por Introducing Castellón, para el traslado de hasta 2.700 turistas eslovacos a hoteles de la provincia, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.
El director general de Aerocas, Justo Vellón, ha mantenido un encuentro con los representantes de Introducing Castellón, Javier Gallego e Iker Llanos, para abordar los detalles de esta operativa. Esta entidad agrupa a las principales empresas hoteleras de Castellón y tiene como objetivo "ayudar en la creación y comercialización de la oferta turística de la provincia, reforzando su posicionamiento en los mercados".
Así, Justo Vellón ha destacado "la vocación turística" del aeropuerto y su condición de "aliado del sector", por lo que ha mostrado su satisfacción con la programación de estos vuelos chárter.
El director general de Aerocas ha detallado que la operativa contempla enlazar los aeropuertos de Bratislava y Castellón durante 15 semanas, entre el 22 de junio y el 28 de septiembre de 2026, con una frecuencia semanal. La previsión es que canalice el desplazamiento de hasta 2.700 turistas eslovacos.
Por su parte, el presidente de Introducing Castellón, Javier Gallego, ha explicado que la operativa se enmarca en el acuerdo alcanzado con el operador checo DER Touristik para comercializar paquetes de vuelo más estancia en hoteles de la provincia. Gallego ha señalado que se trata acuerdo "pionero", que abre la puerta a más operativas chárter turísticas a través del aeropuerto de Castellón.
El aeropuerto de Castellón acoge otro tipo de operaciones chárter, como la que posibilita cada año el traslado de un millar de representantes del sector cerámico a la feria Cersaie de Bolonia.
Por otra parte, el aeropuerto de Castellón tiene programado para 2026 el mayor número de rutas regulares de su trayectoria, con un total de 16. En este 2025 ya ha superado los 300.000 pasajeros, cifra que supone el récord anual de la infraestructura.
