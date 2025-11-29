Los autónomos de Castellón que alzarán la voz este domingo: "Nos están asfixiando"

Peluqueros, abogados, arquitectos, diseñadores, fontaneros, propietarios de bares y restaurantes, comerciantes... los trabajadores por cuenta propia de Castellón alzan la voz. Lo harán este domingo en València, donde está previsto que decenas de autónomos de las tres provincias de la Comunitat participen en una manifestación con la que pretenden exigir mejoras fiscales y laborales para un colectivo compuesto en Castellón por 43.000 profesionales.

Convocada por la plataforma ciudadana Por la dignidad de los autónomos, la marcha comenzará a las 11.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento de València y, tras recorrer las principales calles del centro de la ciudad, acabará en la plaza de la Virgen, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto.

La movilización, convocada en otras ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife, Santander, Santiago de Compostela u Oviedo, busca denunciar «la injusticia fiscal, la sobrecarga burocrática y la falta de protección social» del colectivo. «La sangría que estamos sufriendo es brutal y queremos pararla», explican Carina Seresola y Albert Barrajón, dos de los miembros de esta plataforma en Castellón.

Quienes forman parte del colectivo insisten en que son una plataforma ciudadana independiente, sin afiliaciones políticas. «No vamos contra ningún partido político. Lo que buscamos es amplificar la voz de los autonomos ante una situación insostenible con cuotas disparatadas, impuestos asfixiantes y cero unidad y acción colectiva», aseguran.

Las reivindicaciones

¿Y qué piden los profesionales que van a salir a la calle mañana? Entre sus principales reivindicaciones destaca una revisión justa de las cuotas, la rebaja de la carga fiscal, una protección social digna equiparable a asalariados, la aprobación inmediata de la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros, apoyo al pequeño comercio y emprendimiento local y el fin de trabas burocráticas y retrasos administrativos.

«No reclamamos privilegios, pedimos justicia. Somos quienes levantamos cada día la persiana y sostenemos buena parte de la economía. Sin autónomos no hay futuro», inciden desde la plataforma que apela a la máxima participación en la convocatoria. «Convocamos a autónomas, autonómos, trabajadores en general, familias, estudiantes, vecinos y cualquier persona solidaria con el tejido productivo español. A todos les pedimos que vengan a defender los barrios que se vacían de comercios», concluyen desde la plataforma.