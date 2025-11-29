Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CCOO estudiará la adopción de medidas disciplinarias ante la condena a Palacios

El sindicato asegura que analizará si cabe apartar a su representante en el Hospital Provincial del cargo

Amalio Palacios, en una rueda de prensa, en imagen de archivo.

Amalio Palacios, en una rueda de prensa, en imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL

Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Comisiones Obreras (CCOO) estudiará la adopción de medidas disciplinarias contra su representante en el Hospital Provincial de Castellón Amalio Palacios ante la condena, que ahora ha ratificado la Audiencia Provincial con la desestimación de su recurso, por un delito de coacciones leves contra una trabajadora del centro.

La secretaria general de la Federación de Sanidad de Castellón, Virginia Sales, ha explicado a este diario que la situación "se valorará en el consejo interno", aunque por ahora "no se ha establecido ninguna medida" ni tampoco han mantenido ninguna reunión al respecto.

"Todo esto lleva un procedimiento", ha explicado, señalando que "si la sentencia es firme, se estudiará todo, se le dará pie a que se explique y se tomará la correspondiente decisión". Preguntada sobre las posibles medidas, Sales se ha remitido al reglamento de la federación sindical, aunque ha apuntado que se estudiará si "podría ser apartado del cargo".

En un despacho

Los hechos por los que ha sido condenado Palacios tuvieron lugar en junio del 2023, cuando se personó junto a otro sindicalista en el despacho de la entonces directora económica para pedir explicaciones sobre una acusación de la secretaria en comisión de selección de tribunales.

Entonces le dijo que "cesara a la secretaria amenazando con hacer todo lo posible por cesarla a ella si no atendía a su requerimiento y manteniéndose en el despacho de la denunciante contra su voluntad, diciendo que no lo abandonaría hasta que no hiciera lo que requería".

Noticias relacionadas y más

Existe otro procedimiento judicial activo contra el sindicalista de CCOO, en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón, que le investiga por presuntos delitos de amenazas, según la calificación en la apertura de las diligencias, y que arrancó a raíz también de denuncias de trabajadoras del Provincial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El interior de Castellón amanece teñido de blanco: llega la primera nevada débil a la provincia
  2. La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
  3. El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
  4. Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
  5. La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón
  6. Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
  7. ¿Cuáles son los tres templos del almuerzo en Castellón? Los premios Cacau d'Or dicen que…
  8. Un pueblo de Castellón registra temperaturas bajo cero y rachas de viento de más de 100 km/h

Los autónomos de Castellón que alzarán la voz este domingo: "Nos están asfixiando"

Los autónomos de Castellón que alzarán la voz este domingo: "Nos están asfixiando"

En casa hasta los 30 años: solo uno de cada diez jóvenes de Castellón logra emanciparse

En casa hasta los 30 años: solo uno de cada diez jóvenes de Castellón logra emanciparse

CCOO estudiará la adopción de medidas disciplinarias ante la condena a Palacios

CCOO estudiará la adopción de medidas disciplinarias ante la condena a Palacios

Peor que ayer y mejor que mañana: así afectará a Castellón el cambio climático

Peor que ayer y mejor que mañana: así afectará a Castellón el cambio climático

Los pescadores de Castellón avisan del impacto del nuevo recorte que plantea Europa: «Vamos a amarrar todos»

Los pescadores de Castellón avisan del impacto del nuevo recorte que plantea Europa: «Vamos a amarrar todos»

¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo

¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo

Conflicto en Qualicer: el Consell prefiere una salida pactada y los ingenieros siguen con sus planes

Conflicto en Qualicer: el Consell prefiere una salida pactada y los ingenieros siguen con sus planes

Llega la Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor: fechas y actividades

Llega la Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor: fechas y actividades
Tracking Pixel Contents