CCOO estudiará la adopción de medidas disciplinarias ante la condena a Palacios

Comisiones Obreras (CCOO) estudiará la adopción de medidas disciplinarias contra su representante en el Hospital Provincial de Castellón Amalio Palacios ante la condena, que ahora ha ratificado la Audiencia Provincial con la desestimación de su recurso, por un delito de coacciones leves contra una trabajadora del centro.

La secretaria general de la Federación de Sanidad de Castellón, Virginia Sales, ha explicado a este diario que la situación "se valorará en el consejo interno", aunque por ahora "no se ha establecido ninguna medida" ni tampoco han mantenido ninguna reunión al respecto.

"Todo esto lleva un procedimiento", ha explicado, señalando que "si la sentencia es firme, se estudiará todo, se le dará pie a que se explique y se tomará la correspondiente decisión". Preguntada sobre las posibles medidas, Sales se ha remitido al reglamento de la federación sindical, aunque ha apuntado que se estudiará si "podría ser apartado del cargo".

En un despacho

Los hechos por los que ha sido condenado Palacios tuvieron lugar en junio del 2023, cuando se personó junto a otro sindicalista en el despacho de la entonces directora económica para pedir explicaciones sobre una acusación de la secretaria en comisión de selección de tribunales.

Entonces le dijo que "cesara a la secretaria amenazando con hacer todo lo posible por cesarla a ella si no atendía a su requerimiento y manteniéndose en el despacho de la denunciante contra su voluntad, diciendo que no lo abandonaría hasta que no hiciera lo que requería".

Existe otro procedimiento judicial activo contra el sindicalista de CCOO, en manos del Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón, que le investiga por presuntos delitos de amenazas, según la calificación en la apertura de las diligencias, y que arrancó a raíz también de denuncias de trabajadoras del Provincial.