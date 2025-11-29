¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo

"Demasiado cobran para lo que hacen". Frases de esta clase son habituales cuando los ciudadanos hablan del sueldo que perciben los primeros ediles de su localidad. Ahora pueden comprobar si esta afirmación es cierta, después de que la Secretaría de Estado de Función Pública haya dado a conocer la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que recopila las retribuciones de todos los alcaldes de España en el ejercicio 2024.

En la provincia de Castellón, las retribuciones de los munícipes se mueven entre los más de 78.000 euros, entre quien encabeza el listado, y aquellos que ejercen su cargo por simple vocación de servicio público, que no reciben ni un euro. Este es el caso de uno de cada cuatro munícipes provinciales.

Diferencias de salario

La diferencia de salario entre los alcaldes, además, sigue un patrón habitual en la provincia. Mientras que los sueldos más altos se encuentran entre las localidades de costeras, es en el interior donde hay más municipios que no pagan a su primer edil por su labor. En total, son 37 de los 118 municipios que han compartido sus datos. Un dato que supone el 25,4% del total.

Dentro de estas localidades en las que el alcalde no tuvo salario fijado, destaca el caso de Montanejos. También se incluyen otras poblaciones como Bejís, Navajas o Vilanova d’Alcolea.

Sin embargo, tampoco son mayoría los alcaldes cuyo sueldo anual supera los 14.000 euros. Esta cifra marca la frontera del sueldo mínimo interprofesional que se reparte entre un total de 14 pagas. El 39% de las poblaciones que han hecho públicos estos salarios pagaron menos de 1.000 euros al mes a sus munícipes. Son 46 alcaldes sobre el total de 118. Cerca de superar este umbral aparecen localidades como El Toro (13.729), Cervera del Maestre (13.330) y Catí (13.220). Por abajo, llama la atención el caso de San Rafael del Río, donde el alcalde cobró 95 euros.

Más de 14.000 euros

Por su parte, un total de 43 localidades superan esta frontera de 14.000 euros anuales, lo que significa el 36% del total. A la cabeza de este ranking, a gobernar la segunda ciudad más poblada de la provincia, se sitúa el alcalde de Vila-real, José Benlloch. El primer edil percibió 78.117 euros en 2024, lo que supone un sueldo mensual de 5.579 euros.

Le sigue Begoña Carrasco, la alcaldesa de Castelló, que cobró 77.721 euros durante el pasado ejercicio (5.551 euros al mes). Siguiendo el criterio poblacional, en tercer lugar se encuentra Jorge Monferrer, el munícipe de Burriana, que recibió 58.631 euros.

Destaca que, en cuarta posición, aparece Rafael Albert, el alcalde de Orpesa que contó con un salario de 58.079 euros anuales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio es el undécimo más poblado. Completan los diez sueldos más altos Almassora (55.683), la Vall d’Uixó (54.250), Betxí (53.832), l’Alcora (52.417), Benicarló (52.416) y Nules (52.416).

Con dedicación exclusiva

Este documento sobre la información salarial de los munícipes apunta que 23 de los 118 presentados son alcaldes con dedicación exclusiva. Mientras, son 33 los que cuentan con un régimen parcial, aunque son mayoría los que no reflejan dedicación. En este caso, el número alcanza los 57.

Para fijar estos sueldo, por una parte, entra en juego la cantidad de habitantes que se compatibiliza con el régimen de dedicación. Además, algunos alcaldes reciben sueldos de distintas administraciones por tener doble cargo. Por ejemplo, en la Diputación de Castellón, hay munícipes que ejercen como diputados provinciales.