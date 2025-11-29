Diputació
Compromís carrega contra uns comptes que inflen protocol i bous mentre obliden polítiques d’habitatge
Guardiola reclama ajudes a la rehabilitació, al lloguer assequible i a la creació de borses d’habitatge als pobles de Castelló
El grup de Compromís a la Diputació denuncia que el projecte de pressupostos que el Partit Popular de Barrachina portarà al ple del pròxim dimarts continua sense atendre el principal problema que afronta ara mateix la ciutadania, especialment la gent jove: l’accés a l’habitatge. “El govern provincial del PP no ha reservat ni un euro per a esta finalitat, mentre incrementa partides que no responen a cap necessitat social urgent”, critica el portaveu, David Guardiola.
La coalició denuncia que, mentre es deixa de banda una emergència real, els comptes sí que augmenten en 30.000 euros el finançament de l’Escola Taurina i en 10.000 euros la promoció taurina, fins a arribar als 535.000 euros en una competència que no correspon a la Diputació. També s’incrementen despeses protocol·làries sense cap justificació social. Davant d’este escenari, Compromís considera imprescindible que la presidenta Barrachina explique per què prioritza estes partides prescindibles i continua ignorant l’habitatge com a urgència pública.
Propostes útils i concretes
El portaveu recorda que el grup ha presentat propostes concretes i útils per revertir la situació. Entre elles, una línia d’ajudes per a la rehabilitació d’habitatges buits perquè puguen destinar-se a usos socials o a lloguer assequible, amb una línia específica per a habitatge rural i per a municipis menuts. També un “Bo Reforma” amb bonificacions per a propietaris que destinen els seus habitatges a lloguer amb criteris socials; la creació d’una Mesa Provincial d’Habitatge per coordinar actuacions entre administracions i avançar de manera coherent i eficient.
A més, “els vam proposar suplementar les ajudes per a enderrocs vinculats a reconstruccions amb finalitat d’habitatge públic, així com obrir una línia d’ajudes perquè els ajuntaments puguen crear bosses municipals d’habitatge per a lloguer assequible”, explica Guardiola, que conclou: “Reclamem uns pressupostos que miren de veritat cap a les necessitats reals del territori i que posen solucions als problemes de la gent dels nostres pobles”.
