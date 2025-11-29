La Diputación de Castellón invierte 230.000 euros para la mejora de senderos en la provincia

Castellón es una de las zonas más montañosas de España. Un patrimonio que supone un atractivo para habitantes y visitantes, y también una responsabilidad en su correcto mantenimiento. La Diputación Provincial ha anunciado una inversión de 230.000 euros para adecuar los senderos públicos y homologados repartidos por el territorio.

El diputado provincial de Medio Natural, José María Andrés, explica que desde el gobierno de la Diputación se demuestra "su apuesta por mejorar los senderos municipales y proteger nuestro entorno natural, que es uno de nuestros mayores tesoros. Somos la segunda provincia más montañosa de España y debemos cuidar lo nuestro".

Subvenciones para conservación y promoción

La institución provincial ha aprobado la concesión de ayudas destinadas a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores con el fin de impulsar actuaciones para "la protección, conservación y promoción de nuestros parajes y espacios naturales, así como la divulgación de nuestros senderos", ha señalado el diputado.

Para José María Andrés se trata de unas ayudas "esenciales" que permitirán a los municipios mantener senderos en buen estado y correctamente señalizados, de manera que senderistas y deportistas puedan disfrutar de las montañas con seguridad y apreciar su entorno. "Nuestro objetivo es potenciar un entorno natural de enorme valor", ha subrayado.

Gastos corrientes e inversión

Por un lado, se han destinado ayudas para gastos corrientes relacionados con el mantenimiento y conservación: limpieza, desbroce, homologación de rutas y acciones de información y promoción. Por otro, se han concedido subvenciones para inversión, destinadas a intervenciones como drenajes, instalación de elementos de seguridad, señalización o colocación de paneles interpretativos en áreas de interés cultural, ambiental o paisajístico.

El diputado de Medio Natural ha insistido en que "cuidar nuestros senderos es cuidar nuestra provincia". "Con estas subvenciones contribuimos a que vecinos y visitantes disfruten de rutas seguras, poniendo en valor nuestros paisajes y fomentando un contacto directo con la naturaleza que hace de nuestra provincia un lugar único", ha destacado.

72 beneficiarios en toda la provincia

En total, se han beneficiado 67 ayuntamientos, cuatro mancomunidades (Alt Maestrat, Comarcal Els Ports, Río Mijares e Intermununicipal de Alto Palancia) y una Entidad Local Menor (El Ballestar). "Trabajamos para que los recursos de la Diputación lleguen a todos los rincones de nuestra tierra y, gracias a estas ayudas, podemos seguir avanzando en la mejora de nuestro patrimonio natural", ha concluido el diputado.