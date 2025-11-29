Peor que ayer y mejor que mañana: así afectará a Castellón el cambio climático

La verdad es que la vida en el Mediterráneo es especial. Nuestra provincia, Castellón, forma parte de este hogar milenario donde conviven más de 500 millones de personas y que, históricamente, ha estado bajo la intensa influencia de la acción humana. No solo somos un destino turístico global y una ruta comercial crucial, sino que, de hecho, somos una de las zonas con mayor concentración de población en la costa. Y, precisamente por ello, estamos en el punto de mira climático.

Según informes del MEDECC (Red de Expertos Mediterráneos en Cambio Climático), el Mediterráneo es una zona donde el calentamiento atmosférico está incidiendo con una velocidad y una fuerza alarmantes. Los datos son sorprendentes: se espera que el calentamiento en la cuenca en el próximo siglo sea un 20% más alto que en el resto del mundo, pero la cifra que debe ponernos en alerta es el 50% de aumento que se prevé solo para los meses de verano. El IPCCya confirmaba que este aumento de temperaturas superaba la media global desde los años ochenta.

Las máximas estivales se disparan

Si observamos los patrones ya consolidados en nuestra vecina Valencia, podemos hacernos una idea del futuro inminente para Castellón. Las temperaturas máximas medias durante el verano han escalado desde unos 29º en los años ochenta hasta superar los 31º en la última década. Este patrón de máximas al alza es la confirmación de que el aumento de las temperaturas hará que las olas de calor sean más largas y, sobre todo, mucho más frecuentes, incrementando los riesgos de estrés térmico y la necesidad de usar sistemas de climatización.

Las máximas estivales se disparan / AEMET

La pesadilla de las noches sin descanso

Pero si el día se dispara, la noche no ofrece consuelo. El informe de Meteoclimática destaca el aumento vertiginoso de las noches excepcionalmente cálidas (aquellas por encima del percentil 90 de temperatura mínima). Mientras que en el periodo 1979-1988 Valencia apenas registraba 2,3 de estas noches, el verano de 2023 alcanzó el récord de 39 noches muy cálidas.

Las proyecciones no auguran descanso para la costa de Castellón: la media de noches tropicales podría llegar a 36 por verano en la próxima década.

Las proyecciones no auguran descanso: la media en la próxima década en el Levante podría llegar a las 36 noches por verano en escenarios de altas emisiones. Es un cambio drástico en nuestra calidad de vida que nos obligará a replantearnos hábitos.

La pesadilla de las noches sin descanso / AEMET

El mar como motor de calor extremo

La situación se agrava si miramos al mar. El Mediterráneo actúa como un motor de calor. Las proyecciones (obtenidas del Atlas Interactivo del IPCC y Copernicus) indican que, para el año 2100, la temperatura superficial media anual del agua podría rondar los 23º en nuestro litoral. Además, expertos del CEAM (Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo) han documentado que el 77% de los días con ola de calor atmosférica coinciden con una ola de calor marina, lo que aumenta la intensidad y potencia de estas últimas en hasta cuatro veces, afectando gravemente a la fauna marina y la pesca.

El mar como motor de calor extremo / AEMET

El riesgo de lluvias torrenciales en la Plana

En el otro extremo, las precipitaciones. Aunque es difícil predecir su tendencia a largo plazo, el IPCC sí ha observado un aumento en la frecuencia de las lluvias torrenciales en la zona norte del Mediterráneo, donde se enmarca nuestra provincia. Esto mantiene vivo el riesgo de inundaciones en zonas bajas como la Plana, a pesar de que la agricultura necesite cada vez más agua y de que la sequía estructural siga siendo una amenaza constante.

En este contexto de extremos, la crisis climática impacta directamente en nuestra economía. El turismo, sector clave en Castellón, se verá afectado por las altas temperaturas en verano, mientras que la agricultura exige una gestión del agua más sostenible que nunca. Es fundamental que esta información de fuentes como la AEMET y el CREAF sirva de base para la adaptación y la concienciación social.