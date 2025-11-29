Los pescadores de Castellón avisan del impacto del nuevo recorte que plantea Europa: «Vamos a amarrar todos»

La propuesta europea para la gestión de la pesca en el Mediterráneo en 2026 ha sentado como una patada en el estómago en los puertos de Castellón. Bruselas plantea un nuevo recorte del 65% de los días de faena y, si finalmente la medida prospera, las embarcaciones de arrastre del Mediterráneo, entre ellas las 61 de Castellón, solo van a contar con 9 días base. Eso sí, la Comisión Europea (CE) asegura que estaría dispuesta a abrir la mano si el sector aplica más medidas de sostenibilidad. «No entendemos nada. La propuesta no tiene sentido y si sale adelante el 1 de enero amarraremos todos», avisa Luis García, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón (Fedcopesca).

En las lonjas de la provincia el enfado es monumental. «Esto no tiene ni pies ni cabeza. Europa vuelve a decir que va a recortar días pero que si aplicamos medidas de sostenibilidad la tijera dolerá menos. Y lo llamativo es que llevamos muchos años adoptando medidas de sostenibilidad. No sé lo que quieren que hagamos más», lamenta un veterano marinero que asegura que la administración, lejos de ser una solución, se está convirtiendo en el gran enemigo de la pesca.

A día de hoy hay muchas más incógnitas que certezas y los pescadores de Castellón confían en sacar algo en claro el próximo 3 de diciembre. Ese día, los representantes de todas las cofradías del Mediterráneo están convocados a una reunión en el Ministerio de Agricultura para consensuar una posición ante la negociación en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE los días 11 y 12 de diciembre, cuando los ministros del ramo de los 27 Estados miembros buscarán un acuerdo político.

El ministro Luis Planas ha reiterado en las últimas semanas que el Gobierno español acudirá los días 11 y 12 a Bruselas con la aspiración de «conseguir cuantos más días sea posible» y recordó que el informe del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf) señala «un progreso muy positivo en, por ejemplo, el salmonete, o también la gamba roja e incluso la propia merluza», la población considerada «más vulnerable» en el Mediterráneo.

La Conselleria pide más días

Además de la oposición del sector, la propuesta europea cuenta con el rechazo frontal de la Generalitat. El conseller Miguel Barrachina recuerda que los pescadores de la Comunitat « han cumplido sobradamente, han respetado los paros biológicos y todas las exigencias ambientales, por lo que es hora de que se les reconozca el esfuerzo hecho y que puedan pescar más días.» El titular de Agricultura Y Pesca muestra su confianza «en el sentido común del nuevo comisario Costas Kadis».

Quien también reclama el fin de los recortes es el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà. "Si los stocks de peces se están recuperando, tal y como indica el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca, es porque los pescadores están cumpliendo con sus obligaciones de sostenibilidad. No podemos permitir que se les penalice por hacer bien su trabajo”, ha afirmado Marzà.