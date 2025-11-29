El PSPV critica que els pressupostos de 2026 de la Diputació evidencien que el PP
Falomir recorda que el Fons de Cooperació en totes les seues vessants i el Pla Impulsa són herència socialista
Adverteix que els comptes de l’any que ve no preparen la província als reptes d’habitatge, creixement industrial i reforç del turisme i del comerç local
El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló ha afirmat, respecte a la presentació dels pressupostos de 2026, que “quan no tens projecte, vius de rendes”. El portaveu socialista, Samuel Falomir, s’ha referit així al fet que les grans línies estratègiques dels comptes del PP “són, en realitat, les que el govern socialista va impulsar la legislatura passada”, com el Fons de Cooperació Municipal, el de turisme i contra el despoblament o el Pla Castelló Avança, ara rebatejat com Impulsa. En este sentit, ha celebrat que “la pressió dels alcaldes i alcaldesses haja obligat el PP a rectificar l’errada de no pressupostar inicialment el Fons de Cooperació i que per a 2026 ho hagen hagut d’esmenar”. “Va ser una autèntica cagada política”, ha remarcat. Llevat d’això, “són uns comptes que denoten que no hi ha projecte de futur ni sensibilitat amb els problemes del dia a dia de la gent”.
Falomir ha recordat que “els que abans deien que la Diputació era un caixer automàtic, els mateixos que ara volen deixar sense caixers els pobles de l’interior, són hui els que presumeixen d’ajudar els municipis”. “Com a mínim és curiós este canvi de paréixer, o potser es refereixen només als municipis agraciats amb convenis singulars que, de nou, es reparteixen de manera discrecional i distingint entre municipis de primera i de segona”, ha ironitzat. Per això ha emplaçat l’equip de govern que “si tan singulars són, que ho expliquen”.
El portaveu socialista ha criticat que “mentre el PP tomba la nostra proposta d’un pla provincial d’instal·lacions esportives obert a tot el territori, sí que troba diners per a un conveni singular d’instal·lacions esportives fet a la carta”. “És un sistema tan opac que ni tan sols molts dels seus alcaldes l’entenen”, ha denunciat. Davant d’això, el PSPV-PSOE ha tornat a defensar “obrir bases clares i convocatòries públiques on tots els ajuntaments puguen presentar projectes en igualtat de condicions” i que els convenis singulars “siguen això, realment singulars i justificats”.
Per al diputat socialista, el gran problema d’estos comptes és que “no preparen la província per als reptes dels pròxims anys” perquè “ignoren les peticions de la gran majoria d’ajuntaments i de la societat civil”. Falomir ha alertat que “s’han oblidat d’impulsar polítiques en matèria d’habitatge mentre les famílies no troben casa, viuen amb angoixa les pujades del lloguer i els joves no troben un pis assequible per a emancipar-se”. “En estos pressupostos no hi ha una aposta visible per la rehabilitació ni suport als ajuntaments perquè puguen mobilitzar habitatge buit”, ha lamentat.
A més a més, ha assenyalat que “tampoc hi ha una aposta decidida pel desenvolupament de les zones industrials als municipis de l’interior ni per la modernització d’infraestructures tan bàsiques com les xarxes d’aigua potable, el turisme o el comerç local, que són dos grans pilars d’inversió capaços de crear ocupació i generar activitat econòmica en totes les comarques de la província”.
Davant este context, amb un PP que “passa olímpicament d’esta agenda”, el portaveu socialista ha reivindicat el PSPV-PSOE com “l’alternativa de govern que sí que parla dels problemes reals de la gent” i ha garantit que el grup socialista “no deixarà de portar propostes i d’obrir debats al ple a partir del que pensa la gent de la província, per molts vetos que ens imposen”.
