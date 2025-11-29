En casa hasta los 30 años: solo uno de cada diez jóvenes de Castellón logra emanciparse

Los jóvenes de Castellónestán condenados a permanecer en el hogar familiar hasta, al menos, cumplir los 30 años. Así lo afirma el último informe publicado este viernes por el Consell Valencià de la Joventut (CVJ), que evidencia que apenas el 13,4% o, lo que es lo mismo, uno de cada diez jóvenes de 16 a 29 años han conseguido formar su propio hogar.

Castellón sufre, de esta forma, un retroceso en la tasa de emancipación, que en la anterior edición del estudio era del 13,75%. El dato actual se sitúa por detrás de la media autonómica, que para la Comunitat Valenciana queda en el 15,4% tras caer en 1,4 puntos en un año. Por provincias, Castellón está peor que Valencia (18%), aunque presenta mejor situación que Alicante (11,6%). Con todo, es a partir de los 30 años cuando mejora la situación, elevándose entonces la tasa de emancipación al 75,8%, la cifra más elevada esta vez del conjunto de la Comunitat.

¿Y qué impide a los jóvenes dejar el nido? Uno de los principales obstáculos es ampliamente conocido y no es otro que los altos precios del mercado inmobiliario, aunque Castellón se sitúe como la provincia más barata en este sentido de la Comunitat. En el caso del alquiler, una persona joven asalariada debe destinar el 60,6% de sus ingresos para costear el arrendamiento, lo que hace bastante inviable dar el paso en solitario. El esfuerzo, en caso de decantarse por compartir piso, resulta algo más reducido, consumiendo el alquiler el 30,7% de las remuneraciones medias en Castellón.

Más asequible ser propietario

Más asequible es ya dar el paso para convertirse en propietario, aunque requiere lograr antes la financiación y contar con los ahorros necesarios para costear la entrada de la vivienda. Una persona joven debe dedicar aquí el 44,7% de sus ingresos, mientras que si se comparte la vivienda son el 22,6%.

El informe advierte, ante estos datos, de que «la situación laboral de las personas jóvenes es insuficiente para afrontar la tensión del mercado de la vivienda», llevando a que muchos jóvenes no puedan independizarse a pesar de trabajar. También alerta del «empobrecimiento» ante «el incremento de los gastos, sobre todo del precio del alquiler».

Todos estos resultados, para el Consell de la Joventut, constituyen «un mandato para los diferentes órganos políticos, sobre los que recae la obligación de garantizar el acceso de las personas jóvenes a una vivienda digna, mediante políticas públicas a la altura de las circunstancias»

Sin capacidad económica

«El principal problema que se encuentra la juventud a la hora de emanciparse es la falta de capacidad para ahorrar», considera la vicepresidenta del Consell de la Joventut de Castelló, Laura Soler, quien apunta como causa a los sueldos y la subida de precios de la vivienda. «No considero que hagan gastos innecesarios, sino que la capacidad económica por sí misma no es la suficiente para poder cubrir los gastos fijos mensuales», añade Soler, quien incide en que este escenario lleva a que los jóvenes «necesiten un apoyo económico para pagar la entrada a un piso o pagar parte del alquiler para llegar a todo».

La representante del colectivo juvenil advierte que las dificultades llevan a muchos jóvenes a «recurrir al pluriempleo», lo que «puede acabar reduciendo la productividad y a aumentar el desgaste físico y mental para contar con los ingresos necesarios».