La UNED organiza un diálogo con Carlos Latre en el Grau, en homenaje al Hijo Predilecto de Castellón

La UNED rendirá homenaje a Carlos Latre, Hijo Predilecto de Castellón, en un acto muy especial que tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 12:00 h en el Casal Jove del Grau de Castellón. La institución universitaria impulsa este encuentro dentro del ciclo Diálogos de la UNED y ha elegido celebrarlo en el Grau para poner en valor el profundo vínculo emocional que el artista mantiene con este barrio, donde vivió parte de su infancia.

Con esta iniciativa, la UNED acerca al Grau una figura cultural de primer nivel, reforzando su compromiso con el territorio y su presencia en el entorno marítimo de Castellón, donde desarrolla parte de su actividad educativa y cultural.

Carlos Latre, Hijo Predilecto de Castellón desde septiembre de 2023, Embajador de la Comunitat Valenciana desde octubre del mismo año y Académico de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España (2023), regresará al Grau para compartir recuerdos y emociones profundamente ligadas a su infancia en este entorno marinero. Será un regreso cargado de significado, en el que evocará vivencias, anécdotas y experiencias que contribuyeron a forjar su identidad personal y artística.

El acto ofrecerá una conversación cercana y emotiva, permitiendo al público descubrir una faceta más íntima del humorista: la del vecino que vuelve a su primer escenario vital. Latre compartirá historias y sensaciones que siempre ha reconocido como parte fundamental de su identidad personal y profesional, manteniendo vivo su lazo con Castellón.

La UNED, organizadora y promotora del evento, quiere así reconocer públicamente la trayectoria del artista, su estrecha conexión con la ciudad y su papel como embajador cultural de Castellón. Con este homenaje, la universidad reafirma su apuesta por dinamizar la vida cultural del Grau y por acercar referentes locales a la ciudadanía.

El evento es gratuito y abierto al público hasta completar aforo.