Los autónomos se movilizan "contra la precariedad" y exigen "condiciones dignas" tras la reforma del Gobierno

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos se ha movilizado en una veintena de manifestaciones en diversas ciudades de España, con el objetivo de reclamar unas "condiciones de trabajo dignas" para este colectivo, luchar "contra la precariedad laboral" y exigir al Gobierno un cambio de rumbo en la reforma que ha puesto en marcha en este colectivo de trabajadores por cuenta propia. Bajo el eslogan "Autónomos asfixiados. Basta ya", este colectivo reclama cuotas proporcionales ajustadas a los ingresos reales mensuales, la simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje "incomprensible". Los más de 40.000 autónomos de Castellón estaban citados a la manifestación de València. "La sangría que estamos sufriendo es brutal y queremos pararla", explicaban el viernes Carina Seresola y Albert Barrajón, dos de los miembros de esta plataforma en Castellón.

En el manifiesto que figura en su página web, se recogen otras peticiones como la exención del IVA hasta 85.000 euros; la eliminación del rol del autónomo como "recaudador del Estado"; la reforma integral del cese de actividad y una protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados. También figuran sustituciones por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida; el derecho al luto; la libertad del pago en efectivo y la "competencia justa" en medios de cobro, y la protección del patrimonio personal y del hogar familiar.

Movilización en la Comunitat

En Castellón, hay más de 40.000 autónomos, una de las cifras más altas de la historia. En València, la manifestación ha partido desde la Plaça de l'Ajuntament y ha finalizado en la Plaça de la Virgen, donde se ha leído un manifiesto. La plataforma subraya que esta movilización forma parte de un esfuerzo conjunto en todo el territorio español para visibilizar las dificultades que afrontan los trabajadores por cuenta propia.

Qué reclaman exactamente

Entre las principales reivindicaciones de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos se encuentra que las condiciones de cotización y seguridad social de los autónomos sean "equitativas y dignas", con protección social comparable a la de un trabajador por cuenta ajena: bajas, prestación por cese de actividad ("paro del autónomo"), pensiones dignas, maternidad y paternidad, entre otras causas.

Además, reclaman que las cuotas que pagan los trabajadores por cuenta propia sean proporcionales a sus ingresos reales, de modo que no paguen cuotas "desorbitadas cuando no facturan" o con ingresos bajos. Por otro lado, proponen una reducción de cargas burocráticas y simplificación administrativa para permitir que un autónomo pueda trabajar sin ser "asfixiado" por la administración, trámites e impuestos rígidos.

Reclamaciones fiscales y denuncia de la precariedad

En algunos de sus comunicados más recientes, reclaman también la aplicación de exenciones fiscales o tributarias —por ejemplo, en IVA, para quienes facturen menos de un umbral determinado. También exigen visibilizar la "precariedad estructural" del colectivo de autónomos y el cierre progresivo del pequeño comercio y negocios de proximidad.