Castelló encenderá la Navidad durante el puente de diciembre

Más allá de poder visitar Castelló durante el puente de diciembre para conocer de primera mano su gastronomía y disfrutar del buen clima que reina durante prácticamente todo el año, con la playa y la montaña al alcance de cualquiera, el primer fin de semana de diciembre será de lo más especial en la capital de la Plana. Como en temporadas anteriores, el Ayuntamiento de Castelló aprovechará los festivos del Día de la Constitución (sábado 6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada Concepción (lunes 8 de diciembre) para preparar la ciudad de cara a las próximas fiestas navideñas.

Concretamente será el viernes 5 cuando Castelló dé el pistoletazo de salida de forma oficial a la Navidad 2025 con el tradicional encendido de las luces, con un espectáculo en la Plaza Mayor que arrancará a las 19.00 horas. Un videomapping activará la cuenta regresiva para pulsar el botón del encendido con el que se iluminará la ciudad y, posteriormente, habrá un remate pirotécnico y música para todos los asistentes, con actuaciones de grupos de la terreta y alguna que otra sorpresa.

«Queremos que todos los castellonenses y los visitantes que vengan a la ciudad asistan porque queremos que lo vivan en primera persona ya que será un espectáculo a la altura de grandes ciudades», avanzó la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Para este año, la apuesta por la iluminación llevada a cabo por el consistorio se corresponde con la instalación de 1.721.606 lámparas de LED que iluminarán 94 emplazamientos, incluyendo calles y plazas, sobre lo que Carrasco apuntó que «esta gran apuesta por la iluminación, tanto en el centro, como en los barrios, es precisamente para impulsar la economía local y favorecer que la gente salga a la calle y que se pueda beneficiar nuestro comercio de proximidad y nuestra hostelería», al tiempo que informó de que «va a ser mucho más que luz, será una verdadera experiencia inmersiva».

Mercado Medieval

Pero, más allá del encendido de luces con el que se dará inicio a la Navidad 2025 en Castelló, habrá otros atractivos en la capital de la Plana durante el fin de semana del puente de diciembre. Entre ellos destaca el Mercado Medieval que se instalará en las calles Mayor y Caballeros, y la Plaza de las Aulas, y que estará en marcha desde el viernes 5 al lunes. Durante esos tres días y medio (la inauguración será el viernes por la tarde) habrá macro desfiles con un sinfín de participantes, antiguos oficios, grupos de animación, música, juglares, bufones y trovadores que llenarán las calles de la capital de la Plana de ambiente histórico y festivo. La oferta se completará con los estands que ofrecen productos de distinta índole, desde artesanía a productos típicos de distintas zonas, a juguetes más comerciales.

Además, durante todo el fin de semana los distintos distritos de Castelló tendrán cuenta cuentos para los más pequeños, y los dos días festivos se completarán con un concierto de la Banda Municipal para celebrar el Día de la Constitución y el toque de campanas del Fadrí en el Día de la Inmaculada Concepción.