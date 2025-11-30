Compromís denuncia "recortes" en las mejoras viales de Castellón

El grupo de Compromís en la Diputación de Castellón denuncia que los presupuestos para 2026 del equipo de gobierno de Marta Barrachina incluyen una reducción de 400.000 euros en infraestructuras viarias y conexiones en los municipios de las comarcas de Castellón.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, critica que este recorte llega mientras continúa pendiente un compromiso anunciado hace más de un año por el Partido Popular, según el cual la Diputación asumiría los viales de muchos pueblos para aliviar los gastos municipales. De hecho, en septiembre de 2024, la presidenta de la corporación se comprometió a asumir hasta 50 kilómetros de carreteras locales. "Los ayuntamientos siguen esperando que el equipo de gobierno de Barrachina cumpla su compromiso", subraya Guardiola.

Reclaman cumplir los compromisos pendientes

Según el diputado, los presupuestos de 2026 reflejan una visión "alejada de las necesidades reales de los municipios", que requieren inversiones urgentes para mantener y mejorar los viales locales y garantizar conexiones adecuadas entre pueblos y núcleos urbanos.

Por ello, Compromís reclama que la Diputación rectifique estos recortes y cumpla con los compromisos anunciados, garantizando recursos suficientes para infraestructuras y comunicaciones que permitan a los municipios mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.