Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026

El aeropuerto de Castellón afronta un 2026 de récord con la mayor oferta comercial de su trayectoria. La provincia llegará a estar conectada por aire con vuelos a 16 destinos, tanto nacionales como internacionales, que operarán cuatro compañías, que ya han puesto a la venta los billetes para la mayor parte de ellos.

La infraestructura aspira así a superar una vez más su máximo de usuarios, tras superar ahora la meta de los 300.000, como recogió este diario. Será, no obstante, de cara al verano, cuando se pueda disfrutar de la oferta completar, ya que de las 16 rutas, cinco son anuales y las otras 11 tienen carácter estacional, activándose progresivamente entre marzo y octubre, de cara al verano.

Ryanair

Un año más, Ryanair se erige como la principal operadora del aeropuerto de Castellón, elevando en el 2026 su número de rutas a una decena. Bolonia y Manchester resultan las nuevas incorporaciones de la infraestructura, que estarán en funcionamiento del 1 de junio al 28 de septiembre con dos frecuencias semanales por sentido.

A finales de marzo volverán a funcionar las conexiones a Berlín, Milán, Düsseldorf Weeze, Budapest o Cracovia. La de Oporto que opera la compañía de bajo coste, por su parte, regresará en junio. Y completan su oferta las líneas a Bruselas y Londres, que funcionan todo el año.

Wizz Air

La aerolínea Wizz Air seguirá operando, durante todo el 2026, las dos conexiones que enlazan a Castellón con Rumanía. En concreto, une la provincia con Bucarest y Cluj-Napoca.

Iberia-Air Nostrum

Mientras, Air Nostrum, compañía franquiciada de Iberia para vuelos regionales, presta la conexión estival con Palma de Mallorca, que funciona en los meses centrales del verano. A ella se suma la línea a Madrid, que está operativa de forma permanente todo el año y permite enlazar a más de 80 destinos de la red de Iberia.

Volotea

Completan los vuelos comerciales regulares programados para el 2026 los de Volotea, ambos por el territorio nacional. Castellón volverá a estar unida, desde el 30 de marzo y hasta el mes de octubre, con Asturias y Bilbao dos veces por semana.

Operativa chárter

Fuera de la oferta comercial, el aeropuerto contará, gracias al club de producto Introducing Castellón, con una operativa de vuelos chárter que permitirá atraer a turistas eslovacos con paquete de hotel.