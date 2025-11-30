Fallece Lázaro Selma Roca, “Líster”, fundador de la mítica discoteca Pirámide

Lázaro Selma Roca, más conocido como “Líster”, falleció el 29 de noviembre a los 87 años. Agricultor desde muy joven, fue un visionario y trabajador incansable, conocido por su bondad, generosidad y gran corazón. Su huella en la población de Cabanes es imborrable.

En la década de los 70 fundó LASSEL, una de las primeras discotecas de la provincia, cuyo nombre combina “LA” de Lázaro y “SEL” de Selma, añadiendo la “S” final por motivos de marketing. Este espacio alcanzó innumerables éxitos y reconocimientos, convirtiéndose en un referente de la vida social y cultural local.

En los años 80, continuando con su labor en hostelería, creó un salón para bodas que también se convirtió en un referente culinario en la provincia, celebrando cientos de eventos a lo largo del tiempo.

Como colofón a su trayectoria profesional, en 2001 fundó Pirámide, una de las discotecas más importantes de nuestro paísllevando a Cabanes, Castellón a un fenómeno sin precedentes y superando cualquier expectativa. Su obra refleja la visión y creatividad de un hombre que dejó un gran legado en el mundo de la música y el ocio.

La familia ha querido destacar que, aunque se podrían escribir cientos de páginas sobre su vida, lo más importante en este momento es darle el merecido descanso eterno.

El funeral se celebrará en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista de Cabanes el lunes 1 de diciembre a las 16:30 horas.

Gracias, Líster, por tu legado.