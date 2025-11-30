Guía para conciliar en Navidad en Castellón: ‘escoletas’ a la carta y por días

La propuesta educativa y de ocio en Castellón se llena de actividades para conciliar en vistas a conciliar durante el periodo navideño la vida laboral y familiar. Las inscripciones ya están en marcha y las familias apuran los últimos días para organizarse y cuadrar días libres y apoyo familiar. Desde ayuntamientos, como el de la Vall d’Uixó, el edil Manel Agea recuerda que el municipio es Ciudad Educadora y «cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo, también en vacaciones, que pueden aprovecharse para seguir aprendiendo mientras se disfruta y se juega».

La concejala de Educación de Orpesa, Andrea Iliescu, subraya la importancia de este recurso municipal: «La Escuela de Navidad permite que nuestras familias cuenten con un apoyo real durante las vacaciones escolares. Es un servicio pensado para conciliar, pero también para que los niños disfruten, aprendan y convivan en un entorno seguro y educativo».

Luces de Navidad en Castelló para este año. / KMY ROS

Desde una de las compañías que gestiona varias escoletas en la provincia (en Benicàssim, Onda, Vila-real, Llucena, et.), Torresport, explican que «aún es pronto para saber las inscripciones reales -se podrá hacer balance en torno al 15 de diciembre-. Y es que justo la época navideña es una de las que más varía en demanda, a diferencia de Pascua y verano».

En su caso llevan 30 años gestionando escuelas de verano y algo menos, una década, con las aulas vacacionales de Navidad.

Dado el clima, ahora priman las actividades indoor, dentro de los colegios, con deporte, juegos tradicionales, talleres, etc. Las familias pueden elegir los días sueltos que necesiten o una de las dos semanas, según el centro, prestando servicios los días 23, 24, 26, 29, 30, 31, 2 y 5, salvo los festivos 25, 1 y 6. El horario suele ser amplio, desde las 7.30 a las 17.00 h. Un día con actividades sin comedor se está moviendo sobre 11-12 euros; y con comida, 16 ó 17. Las inscripciones suelen terminar el 14 de diciembre.

Castelló

El Ayuntamiento de Castelló organiza la Escoleta de Vacances de Nadal, tematizada en el Polar Express, con 228 plazas, del 23 de diciembre al 5 de enero, salvo los días de Navidad y Año Nuevo. Se han organizado manualidades, juegos cooperativos, experimentos, cuentacuentos navideños y yincanas, etc. en los colegios Castàlia, Herrero, Armelles y La Marina, de 7.30 a 14.30 h. El precio es de 64 euros y las inscripción acaba el 3 de diciembre a través de la web www.escoletesdevacances.com. Las familias también podrán informarse por correo electrónico en info@escoletesdevacances.com o en el teléfono 964 83 04 40. Cada centro ofrecerá 57 plazas, de las cuales seis serán para niños de aula de 2 años y cuatro para el aula UECO con necesidades educativas especiales, ampliando una plaza respecto al año anterior debido al incremento de la demanda.

En Ágora Lledó se ofrece para su alumnado y el de otros centros el Christmas Adventure Camp, «formación y diversión 100% en inglés, para la franja de 2 a 12 años». Incluye STEAM, storytime, manualidades, actividades acuáticas, etc. de 9.00 a 16.30 h. los días 23, 24, 26, 29, 30, 31 de diciembre y 2 de enero. O de 7.30 a 17.00 h.

Burriana

El Ayuntamiento de Burriana pone en marcha el Campus Tecnològic en el Casal Jove, «perfecto para mentes curiosas». La temática es Lego y se dirige a jóvenes de 8 a 14 años. Tendrá lugar de 9.00 a 13.00 h., los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre. El plazo para apuntarse va del 1 al 15 de diciembre.

Otra opción es la Escoleta de Nadal CEIP Pare Villalonga, de 3 a 11 años, con juegos y actividades (20 euros los 4 días: 23, 26, 29 y 30 de diciembre). Son plazas limitadas y puedes enviar un e-mail a casaljove@burriana.es. O las jornadas multideportivas y de hábitos saludables, con opción de apuntarse hasta el 3 de diciembre (en sme.burriana.es). Funcionará los días 23, 24, 26, 29 y 30 de diciembre de 9.30 a 13.30 h en instalaciones municipales. O el Campus de Navidad del CF Atlético Burriana-Salesianos en los campos de Llombai los días 23, 24, 29 y 30 de diciembre, de 9.00 a 13.00 h. (4 horas diarias), por 125 euros.

Navidad. / Mediterráneo

Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ofrece l’Aplec de Nadal (100 plazas en los colegios Sarthou y Cervantes) y el Campus Natura (en la Caixa Rural) para nacidos/as de 2012 a 2022. El 1 de diciembre se publica el sorteo y admitidos.

Almenara

El Casal Jove de Almenara acoge hasta el 12 de diciembre la inscripción (de 9.00 a 14.00 h.) a l’Escoleta de Nadal del Ayuntamiento, a desarrollar los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero. El precio para empadronados es de 20 euros; y el resto, 30. El programa se dirige a niños nacidos entre 2014 y 2022, con plazas limitadas.

Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa ha lanzado la nueva Escoleta de Navidad 2025, una iniciativa dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años para ofrecer un ocio educativo durante las vacaciones navideñas. El proceso de inscripción ya está en marcha hasta el 1 de diciembre. El 3 de diciembre se conocerán los admitidos a través de la web.

Terminan los talleres de Navidad en el Casal Jove de Almenara. / Mediterráneo

La Vall d’Uixó

En la Vall d’Uixó el consistorio impulsa la Escoleta de Nadal en el CEIP Ausiàs March los días 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2 y 5 de enero, de 9.30 a 13.30 h., con opción de aula matinal desde las 8.30 h. La inscripción es del 1 al 15 de diciembre en www.lavallduixo.es o con cita previa en la Oficina de Atención Ciudadana. El precio es de 30 euros para niños y niñas de 3 a 12 años del municipio. La reunión a familias es el 17 de diciembre a las 18.00 h. en la biblioteca.

Orpesa

El Ayuntamiento de Orpesa ha abierto ya el plazo para apuntarse -hasta el 5 de diciembre- a la Escuela de Navidad 2025-2026, que se desarrollará en el CEIP Deán Martí los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 5 de enero, de 8.00 a 15.00 h. El programa prevé juegos libres y dirigidos, actividades grupales y salidas por el municipio, favoreciendo aprendizaje, convivencia y entretenimiento de 3 a 12 años. La cuota es de 3 euros por día y niño/a. Los menores inscritos en la Ludoteca Municipal estarán exentos del pago.

Vinaròs

El Ayuntamiento de Vinaròs ayuda a la conciliación con la Escola de Nadal, desde 3 años a 6º de Primaria. El precio es de 12 euros y el requisito es estar empadronado. Será los días 23, 24, 26, 29, 30 i 31 de diciembre y 2 y 5 de enero, de 8.45 a 13.30 h. en el CEIP Mare de Déu de la Misericòrdia. La inscripción arranca el día 1 de diciembre. Informan: Miquel Àngel Sánchez, Isabel Calpe y Xavi Flores.