Las mujeres mayores, las grandes olvidadas de la violencia machista en Castellón

Las mujeres mayores víctimas de violencia machista continúan siendo las grandes olvidadas. Su presencia apenas se percibe en el foco informativo, lo que convierte su sufrimiento en un maltrato silencioso, casi invisible. En la provincia de Castellón, de los 2.720 casos activos, solo 30 corresponden a mujeres de más de 65 años, una cifra que podría parecer baja, pero que esconde historias largas y dolorosas.

Desde distintos colectivos se subraya que estas mujeres forman uno de los grupos que más sufre y menos aparece en los medios y en las campañas de sensibilización. «Es un maltrato silencioso y de larga duración, sufrido durante muchos años», insisten desde la Coordinadora Feminista, recordando que se trata de un fenómeno que permanece oculto por la falta de atención social y mediática. Así lo hicieron sentir en la lectura del manifiesto con motivo del día mundial contra la violencia de género.

La falta de denuncia es otra barrera que refuerza esta invisibilidad. Muchas crecieron bajo una educación que asumía la sumisión y la obediencia como normas culturales, lo que dificulta identificar el maltrato y pedir ayuda. Además, suele ejercerse por personas muy próximas —pareja, hijos, familiares o cuidadoras— y, en numerosos casos, existe algún grado de dependencia que condiciona las decisiones.

La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Rosa Marco, señalaba, en una entrevista para Mediterráneo, que una mujer tarda de media más de ocho años en reconocer que está siendo maltratada. En las mayores de 65, ese tiempo puede alargarse hasta 26 años, una cifra que ilustra la profundidad de esta invisibilidad. A ello se suma la dependencia económica, que dificulta romper con el agresor y empezar una nueva vida tras décadas de violencia.

36 víctimas menores

El último informe del Observatorio de la Violencia de Género, correspondiente a octubre, recoge que entre los 2.720 casos activos en la provincia, el perfil más habitual es el de una mujer española (1.616). Por edades, destacan las franjas de 31 a 45 años (1.230) y 46 a 64 (713), seguidas por la de 18 a 30 con 694 casos. Los extremos los marcan las menores de 18, con 36 víctimas —seis de ellas extranjeras—, y las mayores de 65, con 47 casos, de los que 30 corresponden a mujeres españolas, un dato que vuelve a evidenciar su silenciosa presencia.