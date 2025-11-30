Niños y adolescentes sin cobertura: consejos desde Castellón para pasar una Navidad sin pantallas

Las vacaciones escolares, ahora las más inminentes son las navideñas, son sinónimo de tiempo libre y el control en el uso del tiempo y el contenido al que se accede a través de las pantallas (teléfono, tablets, consolas, televisión, ordenadores, etc.) es un reto, en especial, para aquella franja de niños y adolescentes de edad más avanzada, a partir de 13-14 años. Un colectivo que suele quedar fuera de la cobertura habitual del abanico al que se suelen dirigir las escoletas de Nadal, aunque la oferta es amplia y siempre puede haber alguna opción de curso de formación o campus deportivos.

Mensaje para las familias, desde la asociación

La portavoz de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles en Castellón, Denisa Anusca, explica que, en Navidades, «como tenemos tiempo libre, sobre todo los niños y adolescentes en estas fechas, ellos tienden a ir a lo digital porque es lo que les satisface rápidamente ese deseo de estar entretenido y obviamente lo que se quieren quitar es aburrimiento. Pero hay muchas otras vías».

Y citó propuestas según la edad: desde recetas de cocina a manualidades, escuchar podcast o pasear con los abuelos y aprovechar para estrechar lazos.

Switch 2 con accesorios. / CEDIDA

«Debemos enseñarles a no depender tanto de un entretenimiento muy rápido, muy fácil, muy sencillo, como los vídeos de TikTok y de otras plataformas», declaró Anusca. En su opinión, no se puede escapar «de la vida digital con la que nos topamos hoy en día», pero sí se debe «de manera muy pausada, muy paulatina, introducir un sentido muy crítico y razonable, y hacer ver al niño o adolescente: ¿Para qué quiero yo mirar el móvil ahora mismo? ¿o frente al ordenador, es para sacar información para un trabajo o simplemente es porque me aburro?».

En definitiva, «es clave el tiempo de calidad en familia y retrasar lo máximo posible el contacto con un teléfono móvil. Es lo que promovemos desde la asociación y en toda España ya se han suscrito 17.840 pactos por parte de familias (en Castellón, por ahora, 56), que no lo dan hasta los 16. «Si no le quieres dar un móvil a un adolescente con 13 años no puedes dejárselo con 4 para ver dibujos y cree un sentido de la propiedad. Es contradictorio», apuntó. Ahora, incluso, «existe una tendencia en países nórdicos de comprar móviles retro con los que solo puedan saber dónde está y hablar, comunicarse», concluyó Anusca.

Recomendaciones prácticas de la delegación de Castellón

Para niños y niñas (hasta 10 años)

Imagen de archivo de postales de Navidad. / Mediterráneo

Cocinar una receta juntos, ayudar a doblar y guardar la ropa, pasear con los amigos. Juegos inteligentes, como aprender una palabra nueva cada día. Es decir, miramos el diccionario y aprendemos una palabra, cómo se escribe, cómo se pronuncia, si tiene tilde. Leer una noticia del periódico o bien escuchar la radio y comentar qué nos ha parecido y damos opiniones, durante una cena o comida, de manera informal. Se ven las opiniones de dos generaciones diferentes. Fabricar un recetario con fotos, con la receta del bizcocho que solemos hacer en casa. Crear un mini diccionario o un mini vocabulario en inglés, por ejemplo, o en francés. Visitar escaparates con temática navideña, a poder ser y votar cuál nos ha gustado más y por qué. Aprender un villancico y cantarlo en familia, pues es una de las tradiciones más bonitas que tenemos y se va perdiendo debido a esa brecha que hay de lo digital a lo tradicional. Cantar villancicos forma lazos.

Para adolescentes

Podcasts. / Mediterráneo