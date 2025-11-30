El PP de Castellón participa en la concentración contra Pedro Sánchez

El Partido Popular celebró el domingo en Madrid una concentración contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, al que acusan de corrupción y de encontrarse en una situación de "caída libre" debido a su minoría parlamentaria e incapacidad para tirar adelante unos presupuestos. Una convocatoria a la que también han acudido representantes públicos y militantes de los populares de Castellón.

El secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, ha encabezado esta delegación, junto a diputados, senadores y alcaldes, con la petición de "resolver los problemas de los ciudadanos”, señala la formación. Entre las reivindicaciones más cercanas, destacaron la necesidad de aplicar "soluciones y futuro para sectores como la pesca o la cerámica y para hogares que hacen esfuerzos cada mes para pagar la hipoteca o el alquiler".

Reivindicaciones económicas y sociales

"La llamada de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, ha obtenido una calurosa acogida por parte de los castellonenses desplazados hasta la capital de España para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez más gestión y menos corrupción", expuso Aguilella.

Los populares castellonenses pusieron el foco en los "seis meses de subidas del IPC encadenadas, la pesca sufre momentos críticos, mientras la cerámica, un sector que emplea a miles de castellonenses, sigue abandonado por el Ejecutivo". Además, la cesta de la compra "es cada vez más complicada para muchos hogares que hacen verdaderos ejercicios de equilibrio para poder pagar a final de mes la hipoteca o el alquiler".

Aguilella hizo un llamamiento a la esperanza. "Hay un futuro con oportunidades. Y cada vez está más cerca", señaló.