"La prevención de residuos electrónicos es clave para una economía circular real"

No es casualidad que la Semana Europea de la Prevención de Residuos esté dedicada este año a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): se trata del flujo de residuos que más rápido crece en el mundo. Ese es el motivo por el que volvemos a hacer hincapié en lo que se ha convertido ya en un lema con entidad propia: el mejor residuo es el que no se genera.

Y ello nos pone ante una realidad incómoda, y en fechas señaladas en el calendario como es el Black Friday o las compras navideñas: seguimos adquiriendo demasiados productos electrónicos, los sustituimos demasiado rápido. Y eso es muy preocupante: cada móvil olvidado en un cajón, cada pequeño electrodoméstico que termina en la basura común y cada aparato comprado sin necesidad supone una oportunidad perdida de avanzar hacia una verdadera economía circular.

Lo que complica todo no es solo la cantidad de RAEE que se genera cada año, sino que están compuestos de materiales valiosos que podríamos recuperar —como el aluminio, el cobre o las tierras raras— y que conviven con sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente si no se gestionan correctamente.

Por ello, desde ERP promovemos un consumo consciente y responsable, ya que, si un dispositivo eléctrico se estropea y se repara, se puede alargar su vida útil incluso años y se evita así que se convierta en residuo antes de tiempo. La cultura de usar y tirar ya no es compatible con los objetivos climáticos ni con la disponibilidad de recursos naturales.

En ERP participamos en programas como el de Digitalización Sostenible promovido por la Fundación CEOE, una iniciativa solidaria mediante la cual se recogen ordenadores y tabletas en empresas de todo el país, con el objetivo de crear nuevas oportunidades para las personas en riesgo de exclusión. Gracias a ello, ha aumentado la reutilización de los equipos donados en un 50% y se han entregado 20.300 equipos y componentes a 34.720 personas beneficiarias de más de 180 organizaciones sociales.

También apoyamos Circular Place, un marketplace digital social en el que productores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos donan sus excedentes de stock y devoluciones a ONG’s y a escuelas de formación profesional en un ejercicio responsable y eficaz de prevención de generación de residuos, a través de la acción social.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un recordatorio de que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Reducir los RAEE no es solo un gesto ambiental: es un acto de coherencia. Porque el residuo que no generamos es el que menos contamina, el que menos recursos consume y el que más futuro nos garantiza.