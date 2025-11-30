El PSPV de Castelló critica que los representantes del PP en la provincia votaran contra la senda de estabilidad

El PSPV-PSOE de la provincia de Castellón ha emplazado a la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, a dar explicaciones por el voto en contra de los diputados y diputadas de su partido a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de España para el período 2026-2028 y que, según ha recordado el secretario general socialista, Samuel Falomir, "ampliaba la capacidad de inversión de comunidades autónomas y entidades locales para reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales o las infraestructuras municipales".

Para Falomir, "lo más lógico sería que quien se pasa el día reclamando más dinero para Castellón la apoyara, pero, en cambio, el PP se ha plantado en el bloque del ‘no’ y ha dejado abandonada a nuestra provincia", ha denunciado. En esta línea, el secretario general ha asegurado que Marta Barrachina y la cúpula del PP de Castellón "tienen un problema serio de credibilidad", porque "ha quedado claro que, cuando han tenido que elegir, han preferido obedecer la línea dura de Génova antes que defender los intereses de Castellón".

Advertencias sobre la planificación financiera

Como alcalde, ha advertido que el PP, de la mano de Vox y Puigdemont, "están complicando la planificación financiera de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos, que ahora vemos congelado nuestro marco de gasto de referencia mientras siguen aumentando los costes de los servicios esenciales".

Falomir ha recordado que este voto "se suma a un listado de agravios contra el pueblo valenciano que ya acumula una factura de 12.000 millones de euros, los mismos que el PP se ha negado a condonar y que habrían liberado recursos que ahora se destinan a intereses para otras prioridades sociales". "Mañana volveremos a ver una nota de prensa criticando al Gobierno de España por no aportar más dinero a Castellón, pero ellos mismos se han retratado. Lo han hecho ahora y lo volverán a hacer cuando el Gobierno lo proponga de nuevo, porque ellos son así", ha ironizado.

Financiación valenciana

El secretario general ha puesto en valor que "ha sido un Gobierno del PSOE el que, por primera vez, ha reconocido el déficit histórico de la Comunitat Valenciana y ha puesto más recursos sobre la mesa para que los valencianos y valencianas tengamos los mismos medios que el resto para garantizar servicios públicos dignos". "Para ellos, lo que está en juego es una batalla partidista en Madrid, mientras que para nosotros lo que está en juego es que la gente de Castelló tenga mejor sanidad, mejor educación y ayuntamientos con más capacidad para ayudar a las familias", ha subrayado. "Nosotros somos quienes defendemos una mejor financiación para Castellón y lo conseguiremos con o sin quienes entregan sus votos a Feijóo y Abascal".