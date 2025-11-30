Torreblanca inicia la Navidad con el encendido

El municipio de Torreblanca arrancará el puente de diciembre con el encendido de la Navidad. Será el sábado 6 de diciembre a las 18.30 horas cuando la localidad lucirá la decoración propia de la Natividad. La programación del día se completará con un tardeo a partir de las 18.30 horas en la calle Santo Tomás. Al día siguiente, el domingo 7 de diciembre a las 12.30 horas, se inaugurará el belén de las amas de casa en la iglesia de Sant Bartolomé.

Siguiendo con los actos prenavideños, mención especial merece la Feria de Navidad que se podrá visitar el fin de semana del 12 y 13 de diciembre en el patio del CEIP Torreblanca y en la que se podrán adquirir todo tipo de productos típicos de estas fechas.

Asimismo, y con el objetivo de fomentar las compras en los comercios locales, el Ayuntamiento ha lanzado una campaña a través de la cual los vecinos y vecinas entrarán en el sorteo de vales de 20, 30 y 50 euros que podrán gastar en los comercios de la Asociación de Comerç Local de Torreblanca.

Los más pequeños también contarán con su propia programación y este puente podrán disfrutar del concierto Disney & Tus películas favoritas que se hará el viernes 5 de diciembre a las 19.30 horas en el auditorio Metropol. Las entradas estarán a la venta en la Oficina de Turismo.