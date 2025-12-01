Alerta por la peste porcina en Castellón: El Consell activa un plan para reducir la población de jabalís en el entorno de la AP-7

Plan de choque de la Generalitat valencina para acabar con la superpoblación de jabalíes. El Consell ha anunciado que ponen en marcha un paquete de medidas preventivas ante la detección de los primeros casos de peste porcina africana en Cataluña, con el objetivo de optimizar la vigilancia y reducir la población jabalíes en las zonas de mayor riesgo.

Este dispositivo de coordinación ha sido acordado este lunes entre la Vicepresidencia Segunda de la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y el sector de la caza, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y vigilancia en la Comunitat Valenciana.

Entre las iniciativas, destaca una partida extraordinaria para reducir la población en aquellas zonas donde existe sobreabundancia, especialmente en el entorno de la AP-7 al ser considerada una de las potenciales vías de propagación.

Más medidas en las granjas

Por su parte, la Conselleria de Agricultura, competente en sanidad animal, mantiene una comunicación permanente con los Servicios Veterinarios Oficiales para asegurar la implantación de todas las medidas de prevención necesarias y extremar las precauciones en explotaciones ganaderas. Asimismo, se están programando reuniones con el sector ganadero, los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) y las empresas integradoras para reforzar la vigilancia y las medidas de bioseguridad.

La Generalitat pide la colaboración de todos los agentes implicados para mantener la Comunitat Valenciana libre de la enfermedad, y recuerda que la peste porcina no es una patología transmisible a los seres humanos, por lo que no existe riesgo de contagio ni por el contacto directo con animales ni por el consumo de sus productos.