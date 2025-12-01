La Diputación de Castellón activará el plan Impulsa y el fondo de cooperación con el 'OK' al presupuesto del 2026

La aprobación del presupuesto del 2026 de la Diputación Provincial de Castellón llevará aparejada la activación del fondo de cooperación municipal y al plan Impulsa.

Así se abordará este martes en el pleno extraordinario que se centrará en las cuentas que ascienden, como avanzó este diario, a más de 216 millones de euros. El visto bueno a la planificación económica se otorgará en la misma sesión en la que se procederá a la aprobación de la asignación correspondiente del fondo de cooperación municipal para cada uno de los 135 municipios, así como la ordenanza del plan Impulsa 2026/2027.

"Con más rápidez que nunca"

“El gran trabajo del equipo de gobierno provincial y el personal de la institución ha logrado que podamos activar, con más rapidez que nunca, las dos líneas dirigidas directamente a los 135 municipios de la provincia”, ha indicado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha subrayado que “desde la Diputación de Castellón actuamos con diligencia y eficacia frente a la infrafinanciación del Gobierno de España que afecta a los 135 municipios con limitaciones e imposiciones injustas.

Así, el pleno de este martes, sostienen desde la institución, "es una muestra del compromiso de la Diputación de Castellón con el municipalismo a través del plan Més que mai, destinado a ayudar de manera directa a los municipios de la provincia, y así aliviar las limitaciones derivadas de la infrafinanciación local y de las reglas fiscales impuestas por el Gobierno central".

Incluido desde el inicio

En detalle, el pleno incluye la distribución de los 15,2 millones de euros del fondo de cooperación municipal, el cual está incluído de manera inicial en el presupuesto de la institución provincial, con el objetivo puesto en “garantizar la autonomía municipal y fortalecer la financiación local, especialmente en los municipios pequeños o con menos recursos”, ha subrayado la dirigente provincial.

Las asignaciones fijadas para el próximo ejercicio corresponden con el mismo importe asignado en 2025 por la institución provincial. Con todo, el fondo se incorporará en el presupuesto inicial y se transferirá a la entrada en vigor del presupuesto, garantizando liquidez a los municipios.

Por otro lado, la sesión extraordinaria llevará a aprobación la modificación de la ordenanza reguladora del plan Impulsa 2026/2027. Un plan que contemplará la mayor inversión de la historia de la institución provincial al sumar 783.940 euros, hasta alcanzar los 32,5 millones de euros, y que como ha explicado el vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, “mantiene la estructura del anterior y suma más recursos, más libertad para los municipios y menos burocracia”.

En cuanto a las características del plan de carácter bienal, destaca que se mantienen los porcentajes de obras y gasto corriente, pudiendo destinar hasta un 40% para servicios y gasto corriente. Además, el Plan Impulsa muestra un mayor apoyo a los pueblos pequeños en cuanto a que se refuerza la discriminación positiva hacia los municipios más pequeños que percibirán hasta 5.500 euros más. También se impulsa las mancomunidades con un incremento de las aportaciones en función del número de poblaciones, sumando 1.085 euros por cada municipio de la mancomunidad.

También se suma la agilidad para el pago de obras ya que el mismo estará vinculado a la adjudicación. Se incrementa hasta el 75% y será efectivo con la entrada del presupuesto 2027.

Columna vertebral de la gestión

El plan Impulsa y el fondo de cooperación municipal forman parte de un pleno, el de este martes, que incluye la aprobación de la columna vertebral en la que se sustenta la gestión de la institución provincial: su presupuesto. Una planificación que asciende a más de 216 millones de euros "y que atiende, más que nunca, a los municipios y al conjunto de los castellonenses".

Junto a la gran apuesta por las 135 razones por las que trabaja la Diputación de Castellón, el presupuesto para el próximo año sigue la hoja de ruta trazada al inicio de la legislatura con el fin puesto en seguir un proceso de transformación estructural y conseguir un desarrollo más resiliente de la provincia atendiendo a los municipios y a los castellonenses. Al respecto, las cuentas del próximo ejercicio se centran en continuar con la fuerte apuesta de apoyar a los municipios, cuidar a las personas, garantizar el agua, asegurar el futuro y proyectar nuestra tierra. En su conjunto, un presupuesto que es una muestra del trabajo continuo que realiza la Diputación de Castellón por asegurar el bienestar, las oportunidades, el desarrollo y el progreso en el conjunto de nuestro territorio.