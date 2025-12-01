Un calendario de Adviento anima a conocer el lado más navideño de Castellón

La Diputación de Castellón invita este año a conocer el lado más navideño de la provincia a través de un calendario de Adviento, una iniciativa que “permitirá descubrir, día a día, algunos de los rincones, tradiciones, sabores y propuestas más especiales de Castellón”.

“Queremos que cada día se sienta como un pequeño regalo lleno de luz y magia, y que invite a vivir la Navidad de manera única y compartida en Castellón”, ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina,.

En los perfiles oficiales

Así pues, desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el próximo 24 de diciembre, la Diputación de Castellón abrirá cada mañana una nueva ventana en su perfil oficial de Instagram y Facebook, donde desvelará una sorpresa vinculada a Castellón. “24 días llenos de sorpresas para enamorarse de la provincia y disfrutar de la época más mágica del año en nuestra tierra, en cada uno de los 135 municipios”, ha subrayado la presidenta.

“Con este calendario de Adviento digital, queremos invitar a vecinos y visitantes a descubrir, jornada a jornada, la esencia de lo que somos, una provincia acogedora, diversa y llena de oportunidades”, ha resaltado Barrachina.

A través de este calendario, la Diputación de Castellón invita a todos los ciudadanos a disfrutar de la Navidad en familia, descubriendo cada día un rincón de la provincia. Porque la Navidad, tal y como ha destacado la presidenta provincial, “es tiempo de compartir, de disfrutar juntos y de redescubrir la riqueza y la magia que nos rodea”.

Municipios que brillan con luz propia

Cada una de las 24 publicaciones desvelará un municipio que brilla con luz propia, paisajes singulares, tradiciones, planes para disfrutar en familia y amigos, sugerencias gastronómicas, así como propuestas de solidaridad. “La Navidad es tiempo de solidaridad, y este calendario quiere recordarnos que la unión y la cercanía son nuestro mayor valor”.

La provincia de Castellón siempre ha demostrado que es tierra de solidaridad y ahora, en esta cuenta atrás para la Navidad, el mayor regalo es “poder compartir y poder celebrar estas fechas en compañía, disfrutando de nuestra tierra y poniendo en valor la riqueza y diversidad de la provincia”, ha expresado la dirigente provincial.

Al respecto, la presidenta de la institución provincial ha invitado a toda la ciudadanía a “acompañarnos en este viaje diario y celebrar juntos la ilusión que hace grande a Castellón”.