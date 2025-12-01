Compromís denuncia que la Diputació del PP deixa els municipis de Castelló "més vulnerables" davant emergències
Guardiola alerta que els pressupostos redueixen un milió d’euros al Consorci de Bombers i condemna el rebuig a totes les seues propostes en la matèria
El grup de Compromís a la Diputació de Castelló alerta que els pressupostos per a 2026 de l’equip de govern del PP de Marta Barrachina suposen un "pas enrere" en matèria de d’emergència, amb una reducció d’un milió d’euros en els recursos destinats al consorci de bombers, deixant als municipis "més vulnerables".
El portaveu de Compromís, David Guardiola, critica que aquesta decisió arriba mesos després que els bombers del consorci s’hagen manifestat reiteradament davant la Diputació exigint més mitjans i en un any en què el Partit Popular ha declinat les propostes de Compromís per crear un cos únic de bombers coordinat des de la Generalitat amb la participació de les tres diputacions que permetria millorar la resposta davant d'emergències.
"Allunyats de la realitat"
“Quan més hauria d’haver incrementat aquesta partida per garantir la seguretat de la ciutadania, el PP ha decidit retallar-la en un milió d’euros”, denuncia Guardiola. Per al portaveu, els pressupostos mostren una visió "allunyada de la realitat i de les necessitats dels municipis, que requereixen recursos suficients per mantenir i reforçar la seguretat i la resposta davant emergències".
La coalició insisteix que només amb més recursos i mesures com ajudes per a l’execució dels plans d’emergència municipals, la implementació de protocols clars i eficients per al control de crescudes de rius davant futures dana i la neteja de rambles i el manteniment de vies i camins, es podrà garantir que els municipis estiguen millor preparats i que la ciutadania tinga els mitjans necessaris per protegir-se.
- ¿Cuánto cobra al año mi alcalde? Aquí tienes cuál es su sueldo
- Todos los destinos para volar desde el aeropuerto de Castellón en 2026
- Fallece Lázaro Selma Roca, “Líster”, fundador de la mítica discoteca Pirámide
- La campaña de la clemenules se tuerce en Castellón: precios a la baja y costes récord
- El aceite de Castellón ya no se paga a precio de oro: los productores denuncian que apenas cubren los costes
- Subida histórica de sueldo para los 33.000 funcionarios de Castellón: esto es lo que cobrarán
- Aemet empeora la previsión en Castellón y eleva a naranja la alerta por fuertes vientos
- La nacionalidad que desbanca a la marroquí como la que más está migrando a Castellón