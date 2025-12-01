La jubilación antes de los 65 años toca mínimos en Castellón y apenas supone el 35%

El próximo 1 de enero cambia (otra vez) la edad legal de jubilación. Todos aquellos profesionales que han cotizado menos de 38 años y 3 meses tendrán que retirarse del mercado laboral a los 66 años y 10 meses (dos meses más tarde que este año), mientras que aquellos cuya carrera laboral les ha permitido cotizar, como mínimo, esos 38 años y tres meses podrán seguir haciéndolo a los 65. ¿Y qué pasa con todos aquellos que quieran darse de alta como jubilados antes de cumplir esa edad? Van a poder hacerlo, pero cada vez se exponen a un mayor recorte en la pensión.

Retirarse antes de los 65 años se pone cada vez más difícil ( jubilarse antes de tiempo se penaliza siempre aunque se hayan cotizado más de 40 años) y eso explica por qué quienes se dan de alta como pensionistas antes de esa edad son ahora menos que hace unos años. En Castellón, los retiros 'prematuros' ya solo suponen el 35% del total, mientras que en el 2021 su peso alcanzaba el 43,4%.

Durante los diez primeros meses de este año se jubilaron en la provincia 4.082 profesionales. De esta cantidad, y según las últimas cifras que maneja el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, 1.430 lo hicieron antes de cumplir los 65 años (el 35% del total), mientras que el resto (2.652) se dieron de alta una vez superada esa edad.

La estadística muestra que retirarse antes de tiempo implica un recorte en la pensión y el Gobierno acaba de anunciar que no está dispuesto a aflojar ni siquiera para todos aquellos profesionales cuyas carreras de cotización superen los 40 años. Así, y por poner dos ejemplos, un trabajador con 44 años y 6 meses cotizados que adelanta su retiro dos años verá su pensión reducida alrededor del 13% de forma vitalicia. Si tiene entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses su paga disminuirá un 15%.

¿Y qué pasa si ese profesional tiene cotizados menos de 38 años y 6 meses? En este caso la rebaja en su pensión, en el caso de que se retire 24 meses antes, es del 21%.

A pesar de que el colectivo ASJUBI40 lleva años denunciando que los trabajadores con más de 40 años cotizados han cumplido sobradamente con las exigencias y, aún así, ven reducida su pensión inicial de forma permanente, el Ministerio que dirige Elma Saiz no está dispuesto a cambiar de opinión. De hecho, acaba de rechazar una Proposición de Ley presentada por el Grupo Mixto (impulsada por Podemos y la plataforma ASJUBI40) que buscaba precisamente eliminar esta penalización.

¿Quién cobra más pensión?

Aunque retirarse antes de tiempo implica sí o sí una rebaja en la pensión (el recorte depende de los años de cotización y los meses de adelanto) lo llamativo es que quienes en Castellón se jubilan sin haber cumplido los 65 años lo hacen con una pensión que, de media, es bastante más alta que la de aquellos que se dan de alta en el sistema a los 65 ó incluso más.

Así, los 1.430 profesionales de la provincia que han jubilado este año con menos de 65 años cobran una paga media de 1.839 euros, mientras que a aquellos que han dejado el tajo con más de 65 les queda una pensión media de 1.416 euros. Y otro apunte: los que más paga perciben son los 27 profesionales que se han retirado a los 60 años: 2.822 euros de media.