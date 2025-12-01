La UJI se posiciona en I+D+i: 34 estudiantes 'ganan' una beca estatal con un sueldo de 2.000 euros

Promover la iniciación en tareas de investigación de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de grado o que estén cursando primer curso de másteres universitarios oficiales, mediante la asignación de una beca que les permita iniciarse en tareas de investigación vinculadas con los estudios que están cursando y facilitar su futura orientación profesional o investigadora.

Es el objetivo del plan estatal de ayudas de colaboración lanzado este año por el Ministerio de Educación, que, en Castellón, ha sentado cátedra en el campus de Riu Sec, donde 34 estudiantes cobrarán este curso 2025/2026 el suelo de 2.000 euros tras una dura competencia a nivel nacional para conseguir plaza en una convocatoria con 2.431 puestos para 100 universidades.

«Es una beca de indudable interés tanto para los departamentos como para los estudiantes en tanto pueden tomar contacto con tareas de investigación especializadas directamente vinculadas con los estudios que están cursando, al tiempo que les ofrece la posibilidad de ampliar sus conocimientos y concretar sus intereses para la posible incorporación a futuras tareas docentes o investigadoras», según señalan desde el Negociado de Becas de la UJI.

Los mejores de cada área

No es una beca para todos, sino solo para los mejores. Y es que las notas para poder entrar en la lucha por una de las plazas es voraz: se necesita un 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas; 7,70 puntos para Ciencias o Ciencias Experimentales y para Ciencias Sociales y Jurídicas; 7,80 puntos para Ciencias de la Salud; y la más alta: un 8 para Artes y Humanidades.

En la UJI, 64 fueron las solicitudes para las 34 plazas ofertadas, más de las que ha obtenido la vecina Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (22), la Miguel Hernández de Alicante (22) o la Carlos III (27), pero lejos de la Universitat de València (118), la Politècnica (64), Autònoma de Barcelona (68) o la Complutense de Madrid (196). El CEU-Cardenal Herrera, solo 1.

Expediente, sí, pero con un proyecto

12 son los departamentos que más solicitudes han realizado en esta convocatoria de las becas de colaboración, con Psicología Básica, Clínica y Psicobiología (8 becados), Adem y Márketing y Medicina (6); Ingeniería y Ciencias de la Computación e Ingeniería Mecánica y Construcción (5) a la cabeza. Pero no son los únicos departamentos que suman manos a la investigación, sino que les acompañan Sistemas Industriales y Diseño, Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales y Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología (4), entre otros.

Además de aportar sus notas en el expediente académico, el estudiantado ha tenido que presentar un proyecto avalado y puntuado por el departamento, visibilizando porqué quieren entrar en los grupos de trabajo y hacian dónde va su vocación investigadora. Es una «oportunidad única», señalan.