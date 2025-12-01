Las mejores tasas de supervivencia al cáncer en Castellón se dan en próstata y tiroides

La supervivencia neta tras pasar un cáncer ha mejorado en Castellón. La tasa a cinco años en hombres se ha incrementado en cuatro puntos (y se sitúa en un 57,3%) y la de mujeres, que en general es mayor, también aumenta, incluso más: en 4,2 puntos (llegando a 65,8%). Así se recoge en el último informe publicado este 2025 por la Conselleria de Sanitat, en relación al Registro de Tumores, como resultado de una exhaustiva investigación de toda una década.

Partiendo de que cada enfermo tiene unas circunstancias específicas, tras las observaciones recogidas por los diferentes centros hospitalarios con pacientes de Castellón, los mejores pronósticos se han comprobado en cáncer de próstata y testículo (hombres, con tasas del 91,2 y 94,4%) y tiroides y mama (en mujeres, con un 95,2 y 88,7%). «En cambio -según asevera el estudio- los de páncreas (en hombres y mujeres, un 8,9 y 8,6%) y vesícula biliar (mujeres, un 8,8%) y esófago (en hombres, un 14,3%) presentan las peores tasas en cuanto a supervivencia».

La supervivencia entre sexos es siempre mayor en el colectivo femenino, «probablemente, a que la distribución de tumores más frecuentes es distinta, así como el diagnóstico en estadios más tempranos» A cinco años, el grupo de edad de 40 a 59 años tiene supervivencias del 70%, y para mayores de 80, es menor, y baja al 40%.

Comparativa con Europa

El cáncer de colon se puede detectar con una prueba de presencia de sangre en heces y una posterior colonoscopia. / Archivo

Otra aportación singular de la investigación es la posición que ocupa Castellón respecto a otros territorios. Así, en casos detectados, está por debajo de la Comunitat, España y Europa. Pero, en hombres, por ejemplo, la tasa de incidencia en laringe es superior, al igual que ocurre con el cáncer de encéfalo o de la médula espinal (en Castellón es el doble que en el resto). Y en mujeres, se da la circunstancia de cero casos de laringe; y se supera la media respecto a otros territorios en encéfalo y mieloma.

Informe de la Conselleria de Sanitat. / Mediterráneo / Alba Crespo

Pico en los mayores de 80 años

Castellón representa aproximadamente el 11% de los tumores diagnosticados en la Comunitat Valenciana -se corresponde con su peso poblacional como provincia-. Del total de casos de cáncer en un año la incidencia en hombres (58,5%) es superior a las mujeres (41,6%); y se ve cómo aumenta con la edad, con un mayor impacto en la franja de 60 a 69 años y un pico en los mayores de 80 años. En hombres el cáncer más frecuente es el de próstata (en torno a un 20%); y en mujeres, el de mama (casi el 30%).

En el estudio se da cuenta de cómo impactó la etapa del coronavirus, pues «se notó la interrupción de los servicios médicos al caer un 16% los diagnósticos en Castellón. Con todo, se han ido recuperando y las proyecciones a nivel global indican un aumento del 77% de casos para 2050».

La mortalidad de los pacientes con cáncer, en el último periodo analizado, fue más alta en hombres y se concentró sobre todo en los mayores de 70 años. Los tumores con más mortalidad en Castellón fueron el de pulmón (con una incidencia del 25,3% en hombres) y colon y recto (15% en mujeres).

Una tendencia en descenso

Cribado de cáncer de mama. / EP

Los fallecimientos por cáncer en Castellón han descendido un 8% en ambos sexos, «reflejando avances en los tratamientos y el diagnóstico precoz, así como en el seguimiento».

Con todo, existen excepciones, «como el cáncer de páncreas, que ha aumentado la mortalidad». Según los especialistas, «en general, en Castellón, los hombres presentan una tasa de mortalidad sobre incidencia más elevada, lo que reflejaría diferencias en el estado del diagnóstico, comorbilidades o acceso al tratamiento».

El estudio analiza una década y concluye que en ese periodo se dieron en Castellón más casos de cáncer en hombres (56%), por muy poco; mientras que los tumores más prevalentes fueron los de mama y próstata, seguidos de colon y recto. Además, contabiliza solo a quienes lleven empadronados un mínimo de seis meses.

Base para la estrategia

Las conclusiones de este estudio sirven de apoyo para el V Plan de Salud (2022-2030) y la Estrategia contra el Cáncer de la Comunitat (2025-2029). La vigilancia del cáncer en la Comunitat se lleva a cabo desde el Servicio de Estudios Epidemiológicos y Vigilancia de Enfermedades no transmisibles de la Dirección General de Salud Pública; y en él se integran el Registro de Tumores Infantiles y Adolescentes, activo desde 1983; y el Registro de Tumores de Castellón, que se inició en 1995 para las neoplasias de mama y se amplió al resto de tumores en el año 2004.