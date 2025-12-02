Más de 700 personas salen en noviembre de las listas del paro en Castellón

La lista de desempleados en Castellón adelgazó el pasado mes de noviembre en 723 personas, con lo que la cifra de parados se sitúa en 31.805, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Empleo.

Por sectores, Servicios ha sido el que más ha contribuido a este descenso, con 472 personas menos. También ha bajado en Agricultura (-120), Construcción (-77) e Industria (-34); así como en el colectivo de personas sin empleo anterior (-20).

El descenso porcentual del desempleo (2,2%) a nivel mensual estuvo en noviembre muy por encima de la media nacional (0,77%).

Datos en la Comunitat Valenciana

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 2.641 personas en noviembre en Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (-0,9%) hasta los 292.116 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007.

A nivel nacional, el paro baja en 18.805 personas en noviembre y se sitúa en 2.424.961, un 6,23% menos que en el mismo mes del año anterior.